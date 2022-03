Nicolas Dupont-Aignan papa : pourquoi il cache ses filles Victoire et Sixtine...

Pour la troisième fois, Nicolas Dupont-Aignan se présente à l'élection présidentielle. L'homme politique de 61 ans retente l'aventure électorale après avoir réalisé respectivement en 2012 et 2017, 1,79 % puis 4,70 % des suffrages exprimés. Les intentions de vote le placent pour le moment à 2% selon le baromètre Harris-Interactive, un chiffre que l'énarque et leader de Debout la France compte bien faire augmenter d'ici dix jours. Il est l'un des invités de l'émission politique de prime time de France 2, Elysée 2022, durant laquelle il va plus que jamais défendre avec passion son programme. Derrière l'homme impliqué en politique, se cache un mari et un père discret. Il avait d'ailleurs expliqué pourquoi il ne voulait pas braquer les projecteurs sur ses enfants.

Avec son épouse Valérie Vecchierini, avocate qu'il a épousée en 1990, Nicolas Dupont-Aignan est parent de deux filles de 31 et 28 ans, Victoire et Sixtine. En 2017 au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFMTV, il avait expliqué pourquoi il ne voulait pas que sa famille soit médiatisée : "Il n'y a jamais de photos d'elles, je veux les protéger à tout prix." Sur LCI à la même époque, l'ancien maire de Yerres (dans l'Essonne) avait évoqué la manière dont ses filles avaient vécu ses absences pendant leur enfance : "Quand elles étaient petites et quand les dimanches étaient un peu courts, ce n'était pas facile. Elles savent que c'est ma vie, même si je suis pas sûr qu'elles aiment la politique parce qu'elle leur a volé leur papa. Elles ont beaucoup d'attention sur mon combat. C'est émouvant d'ailleurs."

La politique est une jungle impitoyable et Nicolas Dupont-Aignan et sa femme le savent bien. Il avait été pointé du doigt quand la mère de ses filles avait été embauchée comme directrice par la mairie de Yerres alors que son mari y a été maire de 1995 à 2017, laissant planer des soupçons de favoritisme en 2018. Auparavant attachée parlementaire de son époux, elle avait dû abandonner cette mission du fait de l'entrée en vigueur de la loi pour "la confiance dans la vie politique" interdisant les emplois familiaux. Visés par des critiques concernant son couple, il a donc tout fait pour que ses deux filles soient épargnées du milieu de la politique.