Nicolas (L'amour est dans le pré) victime d'un accident : de nouveaux terribles détails dévoilés

C'est il y a une semaine que Ludivine a dévoilé cette terrible histoire au grand jour, sur son fil d'actualité. En vidéo, elle a expliqué la situation de Nicolas afin de crier sa colère. "Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que personne ne veut indemniser les frais de dentiste, sachant qu'ils sont très élevés", s'était-elle agacée. Et de préciser que son futur mari commençait à perdre d'autres dents. "Depuis ça, Nicolas a très mal à l'estomac puisqu'il ne peut pas mâcher correctement ses aliments. (...) Il grossit du fait que les aliments ne sont pas digérés. Et il n'a plus le moral. Quand il parle aux gens, il a instinctivement la main devant la bouche. Il ne sourit plus", avait-elle poursuivi.

Ludivine espère qu'une indemnisation sera vite à l'ordre du jour car pour l'heure, les assurances et la MSA (Mutualité sociale agricole) se renvoient la balle. "J'ai appelé aussi la juridique. La suite au prochain événement", avait-elle conclu.