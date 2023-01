Nicolas Sarkozy, son fils Jean, un beau barbu très sexy : rare sortie en solo

Ses apparitions sont suffisamment rares pour être soulignées. Jean Sarkozy, 36 ans, était bel et bien de sortie ce mardi 10 janvier. Rendez-vous était donné au cinéma UGC Normandie à Paris pour l'avant-première du film Vaincre ou mourir de Vincent Mottez et Paul Mignot. Le fils de l'ancien président était venu soutenir l'équipe du film composée de Dorcas Coppin, Constance Gay, Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen,Grégory Fitoussi ou encore Jean-Hugues Anglade. Une belle brochette de comédiens qui se seraient presque fait voler la vedette par Jean Sarkozy.

Costume gris et pull col roulé noir, c'est toujours aussi classe et soigné que le fils de Nicolas Sarkozy a fait son apparition au côté de Nicolas de Villiers, l'un des producteurs du film historique en salles le 25 janvier prochain. La coupe longue au carré et la barbe bien en évidence n'ont fait qu'accentuer le côté sexy de l'ex politicien, à qui le sourire en coin rajoutait encore plus de charme lors de la pause photo organisée au cours de la soirée.

Jean Sarkozy, engagé comme son papa

Si son aîné Pierre a suivi un parcours dans la musique, Jean Sarkozy s'est quant à lui intéressé de près à la politique et a fait son petit bonhomme de chemin dans le domaine. Après avoir participé aux élections municipales de Neuilly-sur-Seine en 2008, il devient conseiller général. Il finit même par être élu président du groupe UMP-Nouveau Centre-divers droite du conseil général des Hauts-de-Seine. Un poste qu'il quitte trois ans plus tard.

Depuis, Jean Sarkozy a mis la politique de côté, travaillant comme juriste dans un cabinet d'avocats dont son père est l'un des associés et donnant des cours de droit des sociétés à l'université Paris-XII. Côté vie privée, il semble toujours nager dans le bonheur. Marié à la belle Jessica Sebaoun - qu'il côtoyait déjà au lycée - depuis 2008, Jean Sarkozy est devenu papa de deux enfants : Solal, bientôt 13 ans et Lola, 10 ans. Navrés pour les admirateurs, mais le coeur de Jean Sarkozy est bel et bien déjà pris.