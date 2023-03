Jean Sarkozy avec ses enfants Solal et Lola aux obsèques de son grand-père Pal, ultime adieu à Neuilly-sur-Seine

Ce jeudi 9 mars, Jean-Sarkozy s'est rendu à l'église Saint-Jean Baptiste de Neuilly-sur-Seine, où se sont déroulées les obsèques de son grand-père Pal. L'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine de 36 ans était accompagné de ses enfants Solal et Lola (âgés respectivement de 13 ans et 10 ans), nés de son union avec Jessica Sebaoun.

En plus d'êtres parés de manteaux bien chauds, les deux petits-enfants de Nicolas Sarkozy avaient des sac à dos sur leurs épaules, ce qu'il laisse supposer qu'ils allaient se rendre à l'école immédiatement après les obsèques, ou bien qu'ils en revenaient.

Le clan Sarkozy réuni

Pierre, le frère de Jean, était bel et bien là, pour accompagner leur père Nicolas Sarkozy dans ce moment difficile. La famille était unie. L'ancien président de la République était venu assister à l'enterrement de son papa avec sa femme Carla Bruni et leur fille Giulia. Nicolas Sarkozy a également pu compter sur le soutien inconditionnel de ses trois frères, à savoir Olivier (l'ex-mari de Mary-Kate Olsen), Guillaume et François, ainsi que celui de sa soeur Caroline.

Des amis et proches du défunt se sont également rendus aux obsèques, ainsi que certaines personnalités comme Didier Barbelivien et sa femme Laure, Nadine Morano, Isabelle et Patrick Balkany, Consuelo Remmert, Vincent Bolloré, Jean-Daniel Lorieux, Isabelle Saporta et Brice Hortefeux. Pour rappel, c'est Carla Bruni qui avait annoncé la mort de son beau-père le 5 mars dernier sur son compte Instagram.

Un moment difficile pour toute la famille Sarkozy et ce, malgré le fait que Pal n'entretenait pas de très bonnes relations avec ses enfants, lui qui avait quitté le foyer alors que son fils Nicolas n'avait que 5 ans. Ce qui n'a donc pas pour autant empêché les Sarkozy de se réunir ce jeudi pour l'ultime adieu. Il a rejoint Andrée Mallah - la maman de Nicolas Sarkozy - qui s'est éteinte en 2017 à l'âge de 92 ans.