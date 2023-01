Nicolas Sarkozy devenu père de Giulia à 56 ans : d'où vient le prénom de son quatrième enfant ?

À 68 ans, âge qu'il fête ce 28 janvier 2023, Nicolas Sarkozy peut faire un bilan bien rempli de son existence. D'un point de vue professionnel, il a gravi les échelons de la politique pour atteindre la marche suprême, celle de la présidence. Sur le plan personnel, l'homme d'Etat a également connu une existence très riche. Déjà papa de trois enfants, il a accueilli la naissance de son dernier enfant alors qu'il était président de la République ! C'est ainsi qu'il est devenu père à 56 ans d'une petite Giulia, née de son mariage avec l'ex-top model et chanteuse Carla Bruni. Une fillette dont le prénom a une signification particulière.

Lors de son quinquennat, Nicolas Sarkozy a divorcé de Cécilia (en 2007) et a dit oui à la star Carla Bruni l'année suivante. Puis, trois ans plus tard, le couple a accueilli l'arrivée de leur bébé. Giulia, un prénom qui résonne évidemment avec les racines italiennes de l'interprète de Quelqu'un m'a dit. Selon le magazine Closer, il fait aussi honneur à la tante de la maman, Gigi, soeur aînée de Marisa Borini. La belle Carla a toujours été très proche de la soeur de sa maman dont le véritable prénom est Giulia. C'est donc un bel hommage que l'artiste a rendu à son aînée en transmettant son doux prénom. Un choix validé par l'heureux papa, très apprécié par tante Gigi qui le considère, dit-on, comme son neveu préféré.

Giulia, préado aux allures de top

Née au sein de la clinique de la Muette à Paris le 19 octobre 2011, Giulia Sarkozy est désormais une préado stylée aux longs cheveux blonds. S'il est difficile de mesurer pour l'instant l'attrait de la demoiselle pour le milieu de son papa, elle pousse déjà la chansonnette à l'image de maman et affiche une silhouette chic et choc comme elle ! Au sein de sa famille recomposée - elle est la soeur de Pierre, Jean et Louis côté père, et d'Aurélien côté mère -, cet enfant s'épanouit sous le regard attentif de ses célèbres parents. Elle profite d'un papa également plus disponible maintenant qu'il s'est éloigné des lourdes responsabilités politiques. Dans Le Monde, on apprenait ainsi qu'il pouvait l'accompagner parfois à l'école et passer une partie des vacances scolaires avec elle.