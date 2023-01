Carla Bruni dévoile le "merveilleux cadeau" de son fils Aurélien, rock'n'roll de mère en fils !

L'amour de la musique se transmet de génération en génération. Preuve supplémentaire en est avec Carla Bruni et son fils Aurélien Enthoven, issu de sa romance avec Raphaël Enthoven au début des années 2000. Pour les fêtes de fin d'année ou alors pour célébrer la nouvelle, Aurélien a offert un cadeau dans ce thème à sa mère, qui s'est empressée de le partager à ses 755 000 abonnés sur son compte Instagram.

"Merci Aurélien Enthoven pour ce merveilleux cadeau", a-t-elle écrit en légende de cette story sur le réseau social, tout en taguant le compte de son fils. On peut y apercevoir la main de celle qui partage désormais sa vie avec l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy tenant un vinyle du groupe de grunge américain culte, Nirvana. Et pas n'importe quel album, puisqu'il s'agit du MTV Unplugged in New York du collectif qui était emmené par Kurt Cobain.

Ce disque est resté mythique pour plusieurs raisons. Tout d'abord il compte parmi la maigre discographie du groupe avant le suicide tragique de son leader. Il a également été enregistré en une seule prise dans les studios Sony Music de New York, une prouesse au vu du rendu final d'une grosse cinquantaine de minutes.

De plus, ce passage dans l'émission a relancé à la fois l'intérêt autour de l'émission MTV Unplugged - où les artistes invités devaient n'utiliser que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques - qui était alors en perte de vitesse et les ventes des autres disques de Nirvana, en particulier In Utero, dernier album du groupe paru quelques mois plus tôt. Cet effort est d'ailleurs devenu immédiatement l'album posthume le plus vendu au monde et s'est écoulé à un peu moins de 7 millions d'exemplaires à ce jour.

Rock de mère en fils

La prestation est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, en proie à sa dépression et sa dépendance à l'héroïne, et reste unanimement reconnue comme la plus aboutie et la plus époustouflante de l'émission. On y retrouve quelques reprises entrées dans la légende, comme cette version de The Man Who Sold the World de David Bowie.

Enfin, la célèbre guitare utilisée par Kurt Cobain lors de cet enregistrement a été vendue aux enchères pour la modique de 6 millions de dollars. Idem pour le cardigan que porte Kurt Cobain, parti également aux enchères pour pas moins de 334 000 dollars. Le (bon) goût de la musique se partage donc en famille pour Carla Bruni - qui a elle aussi eu sa période sexe et drogue - et Aurélien Enthoven, cet album étant à la fois une valeur sûre et une oeuvre chargée d'histoire.