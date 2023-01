"J'hésitais entre le sexe et la drogue" : Carla Bruni en roue libre à un dîner... La provocation de trop devant Nicolas Sarkozy ?

Invitée par la chanteuse Rose dans son podcast Contre-Addictions, Carla Bruni est venue évoquer ses addictions à elle, entre amour, hommes et alcool, ce jeudi 5 janvier. L'alcool, une addiction qu'elle a mise derrière elle, comme confié, en ce début du Dry January. Si elle avoue rechuter une fois par mois, elle a raconté une excellente anecdote qui s'est déroulée cet été, aux côtés de son mari Nicolas Sarkozy. Une provocation de trop, après qu'elle a bu. "Quand je me retrouve dans la société, c'est souvent des castes. Si je ne bois pas ça va, je me tais je grommelle", fait-elle savoir, révélant qu'elle ne pense alors qu'au moment où elle sera dans son studio avec sa guitare. Mais lorsqu'elle boit, elle confie amusée : "Si je bois il me vient la mauvaise idée de dire tout ce que je pense aux gens !"

Carla Bruni revient alors sur "un dîner cet été chez des gens où mon mari n'avait pas envie d'aller non plus, mais par politesse on était obligés d'aller, on avait accepté". "On est partis de notre merveilleuse maison paradisiaque où on est pieds nus toute la journée dans le bonheur, pour aller dans cette maison avec tous ces gens", raconte la mère d'Aurélien Enthoven et Giulia Sarkozy. "Et c'est là que j'ai dit à ce brave monsieur, qui était notre hôte, quand il m'a demandé ce que je préférais dans la vie, que j'hésitais entre le sexe et la drogue, mais je l'ai vraiment dit pour le provoquer et ensuite j'ai dit en me rappelant une phrase de Françoise Sagan, que je ne voyais rien de plus ennuyeux que le pouvoir et l'argent, rien de plus ennuyeux que les gens qui consacraient leur vie à ça, rien qu'à ca ", lâche-t-elle à Rose, qui ne cache son amusement.

Ils ont vaguement bégayé

"Et après je me suis adressée aux gens en disant 'Vous ne trouvez pas ?' et comme c'était que des gens qui étaient dans ça ils ont vaguement bégayé 'bah non'", plaisante Carla Bruni, en se remémorant ce drôle de souvenir. Et son côté "punk is not dead" est loin d'ennuyer son mari Nicolas Sarkozy. Si l'ancien président de la République n'a jamais bu, il est très amusé par la folie de son épouse. "Il s'en fout comme de l'an 40, révèle Carla Bruni au sujet de sa provocation à ce dîner. Il s'amuse bien avec moi, je crois." Et ce dernier adore même l'imiter lorsqu'elle a bu, une "imitation désopilante", affirme la principale intéressée.