Carla Bruni toujours aussi dingue de Nicolas, déclaration d'amour et coeurs à gogo

Quand les opposés s'attirent...

Quand leur couple a été rendu public, personne ne misait sur Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Et pourtant... Quinze ans, un mariage et la naissance d'une fille plus tard, le tandem est plus que jamais d'actualité. Les épreuves et les moments de doute, Carla et Nicolas ont su les surmonter, grâce à l'amour indéfectible qu'ils se portent l'un à l'autre.

En novembre dernier, Carla Bruni s'était livrée sans fard sur la relation magique qui l'unit à Nicolas Sarkozy dans les colonnes du magazine Elle. Une belle histoire inscrite dans la durée sur laquelle elle n'aurait jamais misé non plus : "Je suis beaucoup plus rassurée aujourd'hui, dans cette vie avec mon mari. Il est de loin l'homme le plus rassurant que j'aie trouvé. Il existe un grand engagement entre nous. Mais je dépends de cet amour. Et c'est exactement ce que je fuyais avant de le rencontrer. Je ne voulais pas m'engager, excepté avec le père de mon fils, puis avec lui, le seul homme que j'ai épousé [...] Le grand amour, c'est comme un abri, si on le perd, on est détruit. Je trouve que l'existence est d'autant plus mouvementée quand on n'a qu'un seul homme, car on se concentre sur lui. Ça me prend les trois quarts de mon temps ! Finalement, en vingt ans, les choses n'ont pas tellement changé, même l'amour physique, je trouve cela encore délicieux." Force est de constater que les deux ont trouvé la recette du bonheur.