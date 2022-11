Valeria Bruni Tedeschi : Touchée par la polémique mais souriante malgré tout à Rome, elle fait front

Ce n'est sans doute pas de cette manière qu'elle envisageait la sortie de sa nouvelle réalisation, Les Amandiers ! Plongée en pleine polémique depuis quelques jours en raison des révélations sur Sofiane Bennacer, l'acteur principal du film, accusé de "viols et violences" par quatre ex-compagnes, Valeria Bruni Tedeschi s'est rendue seule à Rome seule ce vendredi 25 novembre pour présenter sa nouvelle réalisation.

Arrivée pour la projection dans l'après-midi, la soeur de Carla Bruni n'en a cependant pas oublié cette affaire difficile, révélée par la presse au moment de la pré-nomination au César du meilleur espoir masculin du jeune comédien de 25 ans. En effet, celui-ci partage sa vie depuis plusieurs mois désormais et par un communiqué, publié plus tôt dans la journée, elle s'était dite "indignée" du "lynchage médiatique" subi, selon elle, par le jeune homme.

"À ce jour tout le monde sait qu'il n'a pas été jugé, et un tel procédé relève, selon moi, d'un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d'une volonté d'informer de façon objective et impartiale", avait-elle également écrit pour dénoncer la grande enquête parue ce vendredi matin dans le journal Libération sur le sujet.

Plus que jamais en soutien de l'acteur, au sujet duquel elle avait "eu connaissance" des "rumeurs" pendant le tournage, elle a d'ailleurs été rejointe dans son indignation par sa soeur, Carla Bruni, qui a publié un long texte incendiaire sur son compte Instagram : "Condamner à la une d'un journal, de nos jours, c'est condamner tout court. C'est crucifier quelqu'un, sans même savoir ce qu'il en est vraiment. C'est bafouer l'un des fondements de nos démocraties", avait-elle notamment écrit.

Valeria Bruni Tedeschi, professionnelle mais touchée

Mais malgré le scandale qui a coûté sa pré-nomination aux César à Sofiane Bennacer, et l'indignation des deux soeurs, la promotion du long-métrage continue pour l'ex-compagne de Louis Garrel, qui l'a présenté dans la capitale italienne ce vendredi, sans son acteur principal qui prépare sa défense, lui qui a porté plainte en retour pour diffamation.

Bien sûr, pas question pour elle d'aborder le sujet mais plutôt de se concentrer sur le film dans lequel jouent également Louis Garrel et Nadia Tereszkiewicz. D'ailleurs, extrêmement professionnelle, elle a posé, parfois souriante, devant les photographes avant le film. Mais les plus fins observateurs ont remarqué sans difficulté son visage un peu fermé, marqué par ce moment sous tension. Et on comprend que ce ne soit pas facile...