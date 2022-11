Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel parents : leur fille Oumy, 14 ans, se dévoile en superstar

Sa carrière se dessine royalement. Oumy, fille de Valeria Bruni-Tedeschi et de Louis Garrel, âgée de 14 ans est l'héroïne principale du film Neneh Superstar dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Ayant grandi dans la marmite du 7e art, la demoiselle a été contaminée par le virus de la comédie comme ses illustres parents et a décroché un grand rôle dans ce long métrage de Ramzi Ben Sliman, aux côtés de Maïwenn, Cédric Kahn et Aïssa Maïga. La sortie est prévue le 25 janvier 2023.

L'histoire de Neneh Superstar est celle d'une enfant née pour danser. Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine.

Une ado prometteuse

En couple de 2007 à 2012, Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel ont accueilli l'arrivée de leur enfant Oumy, d'origine sénégalaise, en 2009. Si les amoureux ne sont plus ensemble, ils sont parents d'une jeune fille qui a été nourrie par leur amour et leur passion pour le cinéma ! Elle a d'ailleurs déjà tourné avec sa célèbre maman, habituée à travailler en famille, dans Les Estivants, sorti en 2019. Unis pour leur fille, les deux artistes sont toujours en bons termes et ont d'ailleurs collaboré de nouveau ensemble dans Les Amandiers, dernière réalisation de la soeur de Carla Bruni-Sarkozy.

Lors de la promotion de sa réalisation L'Innocent, celui qui est désormais marié à Laetitia Casta avait évoqué sur France Inter sa fille Oumy comme rarement, racontant une anecdote amusante sur le regard d'ado qu'elle portait sur lui. De beaux premiers pas de danse et de cinéma qui surviennent alors que Valeria Bruni-Tedeschi est plongée dans une sombre affaire personnelle parallèlement. Son compagnon, qui joue dans Les Amandiers également, Sofiane Bennacer, est mis en examen pour viols et des faits de violence sur des ex-compagnes. Il a clamé mercredi son innocence, tandis que les César ont décidé de l'exclure de la course pour les nominations du meilleur espoir masculin 2023.