Nicolas Waldorf soupçonné d'avoir le sida : mise au point et explications (EXCLU)

En avril 2022, un proche de Nicolas Waldorf a reçu un terrible message sur les réseaux sociaux. "J'ai vu que tu traînais avec le Nicolas. Juste, protège-toi. Il est super connu dans le milieu gay pour coucher avec tout le monde. Il paraît qu'il a le sida, donc voilà. Prend soin de toi", pouvait-on lire. Quelques mots douloureux pour le coiffeur star d'Incroyables transformations. En exclusivité pour Purepeople.com, il revient sur cette terrible rumeur.

"Des gens lancent des fausses rumeurs. Cette personne a dit que j'avais le sida et que je couchais avec tout Paris, regrette l'acolyte de Charla Carter et Léa Djadja. Quand on me connait personnellement, on sait que si j'avais le temps de coucher avec une personne ce serait pas mal (rires) ! Je travaille énormément, quand j'ai du temps libre c'est pour mes amis et ma famille." Il faut dire qu'entre les tournages de l'émission de relooking de M6 , son salon de coiffure, son restaurant, sa boutique de décoration et la sortie toute récente de son livre Vous avez rendez-vous ?, Nicolas Walford est très pris.

Mais ce qui le chagrine le plus, c'est qu'il est question de son état de santé. "Et puis parler de sida, cela prouve que c'est quelqu'un d'ignorant. Le sida, c'est la phase terminale de la séropositivité, rappelle le coiffeur à succès qui revient de loin. Cela voudrait dire que je suis très malade, donc c'est complètement ridicule. Et si c'était vrai, ce n'est pas quelque chose que l'on balance. Ce n'est pas à lui de balancer le dossier médical. J'ai trouvé ça très blessant."

Ce n'est pas la première fois que Nicolas Waldorf est confronté à de tels bruits de couloir balancés sans fondement. "Cela fait plusieurs fois qu'on lance des rumeurs à mon sujet, mais on ne veut pas me dire qui c'est de peur que je foute un bordel monstre, s'agace-t-il. Ça fait partie des points négatifs de la notoriété. Ça m'a blessé, surtout que ce soit dans mon milieu, la communauté gay, où je suis censé être soutenu." Fort heureusement, il sait ce qu'il vaut !

