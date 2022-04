Nicolas Waldorf (Incroyables transformations) atteint du sida ? Un message troublant révélé, il s'explique

Sur les réseaux sociaux, les experts d'Incroyables transformations sont suivis par de nombreux internautes. C'est le cas de Nicolas Waldorf. Le célèbre coiffeur partage ainsi sur le réseau social des moments off du tournage mais aussi quelques instants de sa vie quotidienne, parfois intime. Mercredi 6 avril 2022, bien loin de sa bonne humeur habituelle, il partage en story un message inattendu.

Le charmant brun fraichement célibataire publie le message qu'un de ses proches a reçu. "J'ai vu que tu traînais avec le Nicolas. Juste, protège-toi. Il est super connu dans le milieu gay pour coucher avec tout le monde. Il paraît qu'il a le sida, donc voilà. Prend soin de toi", peut-on lire. Des mots blessants et surtout choquants puisque cet internaute balance une rumeur selon laquelle l'expert serait malade, atteint du virus du sida.

Dans la foulée, Nicolas Waldorf, qui a coiffé Loana lors de son relooking qu'elle a estimé raté, prend la parole : "Je ne pensais pas qu'on voulait me nuire jusqu'à ce soir ! Je suis triste de constater qu'il existe des personnes capables de ça dans l'époque que l'on vit... Je suis déçu de constater que je ressens plus de méchanceté des gays, que je pensais de ma communauté, que du reste des gens... L'homophobie vient parfois juste du milieu et non pas des autres." Puis, l'acolyte de Charla Carter dans Incroyables transformations s'est montré plus agacé. "La jalousie donne parfois aux gens envie de vous nuire, et parfois la violence de leurs propos dépasse l'entendement. Je ne le répèterai jamais assez, mais essayons d'être bienveillants et de dénoncer ces comportements qui peuvent parfois détruire la vie d'autrui, une relation ou même mener à du harcèlement, regrette-t-il. Cette personne dans sa bêtise a vraiment montré son ignorance à propos du VIH et a jugé mon mode de vie sans me connaître..."

Face à ce message inapproprié, Nicolas Waldorf a envisagé de déposer une plainte au commissariat. Finalement, il n'en sera rien. "Je n'ai pas le temps car j'ai une vie remplie d'amour, un travail que j'adore et des milliers de personnes qui m'aiment et me soutiennent, explique-t-il. Donc je gagne face à ce lâche qui n'a même pas les c***illes de venir me parler en face. Aller, reste dans ta jalousie tocard." Une réponse claire et précise à son détracteur !