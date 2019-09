Nicole Kidman et Kylie Minogue brillent aux GQ Men of the Year

Pour son édition 2019, la soirée GQ Men of the Year a une fois encore pu compter sur des stars de tous les horizons. L'événement, organisé à Londres le 3 septembre, a mis à l'honneur des hommes et des femmes qui se sont illustrés au cours de l'année.

Sur le tapis rouge, on a pu voir l'une des actrices les mieux payées au monde, Nicole Kidman. Celle-ci, vêtue d'une longue robe jaune à motifs fleuris brodés de chez Ralph & Russo, a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle de Celeste dans la série Big Little Lies. Elle a pu croiser la chanteuse Kylie Minogue, pimpante dans une robe argentée de la même maison et qui recevait le prix de l'icône de l'année. La chanteuse a été saluée pour sa longévité dans la musique, elle qui a notamment traversé une dure épreuve en luttant contre un cancer du sein.

Du côté des hommes, il fallait compter sur le très séduisant acteur Richard Madden, très élégant en costume. Le beau gosse vu cette année au cinéma dans le biopic sur Elton John a reçu le prix Hugo Boss Most Stylish Man. Il a aussi pu féliciter son partenaire du film Rocketman, Taron Egerton, qui est lui reparti avec le prix de meilleur acteur.

La liste des invités à cette incontournable soirée était longue comme le bras puisqu'on a pu voir Rita Ora, les Beckham, Naomi Campbell, Russell Tovey, Josephine de la Baume, Guy Ritchie, Winnie Harlow ou encore Tom Jones, Gordon Ramsay, James Middleton, Sam Smith, James Blunt, Elle Fanning...

Le palmarès :

Hugo Boss Most Stylish Man : Richard Madden

Icône : Kylie Minogue

Actrice : Nicole Kidman

Acteur : Taron Egerton

Groupe : The 1975

Styliste : Kim Jones

Game changer : Greta Thunberg

Politicien : Rory Stewart

Hugo Boss Standout Performance : Andrew Scott

Live Act of The Year : George Ezra

Vero Breakthrough Music Act : Dave

Inspiration of The Year : Lionesses

Legend : Ian McKellen

Haig Club Solo Artist : Stormzy

Sportsmen of The Year : England One Day Cricket Team

Maddox Gallery Artist : Ai Weiwei

Thomas Montet