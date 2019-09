Nicole Kidman "squelettique" : ses fans inquiets

Considérée comme l'une des plus belles femmes du monde,Nicole Kidman semble avoir perdu de sa vigueur d'antan. Sur un cliché posté le 19 septembre 2019, l'actrice de 52 ans apparaît extrêmement maigre, à la limite de l'anorexie. Une photographie qui a affolé beaucoup de ses fans, lesquels ont immédiatement réagi par des commentaires plus ou moins directs. Parmi le florilège de réactions, on peut lire : "Elle n'a plus que la peau sur les os", "Elle devrait manger un peu plus", "Si maigre", "Chétive", "Quelle belle femme mais je suis inquiet de vous voir si mince", "Mon dieu, quelle maigreur !" ou encore "Elle paraît sous-alimentée". Certains qualifient même l'ex de Tom Cruise de "squelette"... "effrayant". Alors, Nicole traverserait-elle une période difficile ? Ou est-ce une simple illusion d'optique causée par un mauvais cadrage ? Les fans s'interrogent.