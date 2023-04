Nicoletta franche sur sa mère, une déficiente mentale qui a été abusée : un destin tragique et traumatisant

Nicoletta, toujours munie de son sourire malicieux, célèbre ce 11 avril 2023 son 79e anniversaire. L'artiste franco-suisse est depuis toujours associée à son tube Mamy Blues. Derrière cette mélodie et cette voix puissante se cache une histoire profondément bouleversante sur laquelle elle était revenue dans son interview pour Le Parisien en 2021, époque à laquelle elle fêtait un autre anniversaire que le sien, ses 50 ans de carrière.

Née Nicole Grisoni en Haute-Savoie, Nicoletta aurait pu connaître un destin bien différent, au regard de sa jeunesse et des épreuves qu'elle a affrontées. Dans son livre Soul Sister qui revient sur son riche parcours avec une multitude de souvenirs et de photos, l'interprète d'Il est mort le soleil aborde sa naissance. "Ma maman, Jeanne, souffrait d'un retard mental et mon géniteur, son ami d'enfance, a abusé de son innocence lors d'un bal du 14 Juillet", lit-on dans Le Parisien.

Moquée toute sa vie...

Celle qui l'a élevée, c'est sa grand-mère, "une femme extraordinaire qui avait caché Django Reinhardt et sa famille pendant la guerre". Sa mère n'était pas capable de s'occuper d'elle : "[Elle] était comme une enfant, toujours rieuse. Heureux les simples d'esprit..." À peine âgée de 20 ans, Nicoletta doit alors faire face à la terrible nouvelle du cancer de sa mère, une maladie qui l'emportera à seulement 40 ans, "après avoir été moquée toute sa vie". Comment se remettre de tels événements ? Nicoletta a fait une tentative de suicide le lendemain de l'enterrement de sa mère, avalant deux boîtes de calmants. Ses huit jours de coma et son réveil provoquent en elle une deuxième naissance. Et c'est en 1970 qu'elle enregistre Mamy Blues, son inoubliable tube dédié à sa "maman chérie".

Dans le magazine Gala, la compagne du producteur Jean-Christophe Molinier avait abordé son vécu douloureux également : "Ma mère était joyeuse et gentille. Elle était une petite fille, il n'y avait aucun mal ni méchanceté en elle. Les enfants de mon petit village ont bien souvent été cruels avec moi. On me disait souvent : 'ta mère est folle'." La mémoire de sa maman est toujours en elle : "J'ai encore parfois le sentiment de l'avoir abandonnée pour mener ma carrière. Je suis très croyante. Par moments, quand je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai l'impression que ma mère me protège. Je suis née d'un être qui ne pouvait faire de mal à qui que ce soit. C'est une chance. C'est un héritage."