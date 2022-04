Nicoletta complice avec son mari Jean-Christophe Molinier pour un anniversaire entre amis

C'est le 11 avril que Nicoletta a célébré ses 78 ans. Et pour l'occasion, la chanteuse était au restaurant Les Jardins du Presbourg. L'interprète de Mamy Blue s'est rendue à ce dîner de charité de l'association La princesse Murat aux côtés de son époux Jean-Christophe Molinier, naturellement à ses côtés pour le jour de son anniversaire. Il y avait aussi quelques uns de ses amis à l'instar de l'animateur Tex, accompagné de son épouse Béatrice, ou encore le créateur Jean-Claude Jitrois. L'association La princesse Murat est une association à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir l'accès à la santé, à l'éducation, à la nutrition et aux premiers secours aux femmes et aux enfants en situation de détresse, d'extrême pauvreté, et de risques sanitaires où que ce soit dans le monde.

Des thèmes auxquels Nicoletta est sensible. L'association entend aussi promouvoir le développement durable et l'écologie. Les hôtes de ce dîner, le prince Joachim Murat, la princesse Maria del Pilar Murat et sa fille la princesse Isabelle Brun ont eu l'honneur de compter parmi leurs invités : Massimo Gargia, Laurent Amar, Fanny Reaver, Georges Ghosn ou encore le professeur Frédéric Saldmann et sa femme Marie. La comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara et Marie Beltrami étaient aussi présentes.

Qui est son mari Christophe Molinier ?

Si elle célèbre ses 78 ans, Nicoletta a passé déjà de nombreuses de ces années aux côtés de Christophe Molinier. Ensemble depuis 1991 et mariés depuis 2011, ils partagent la même passion pour la musique. Des épreuves, ils en ont naturellement surmontés à deux et même le confinement n'a pas eu raison de leur histoire. "J'ai fait un confinement magnifique, on s'aime encore plus qu'avant", a d'ailleurs confié la chanteuse à ce sujet à Laurent Ruquier.