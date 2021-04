Nicoletta : Panier percé, elle a été contrainte de vendre sa maison !

Sa vie n'a pas été faite que de rires et de chansons. Nicoletta a connu la gloire à de nombreuses reprises, sur scène comme dans les classements, mais l'artiste franco-suisse a aussi traversé quelques galères non négligeables. Les finances, notamment, n'ont jamais été son fort, comme elle l'a expliqué dans les colonnes de Journal de France. "Il ne faut pas croire que ma carrière ait toujours été un long fleuve tranquille ou sans cesse jalonnée de succès, précise-t-elle. J'ai aussi connu de grosses embûches".

Laissée "de côté" par Universal, après que Barclay ait vendu son catalogue, Nicoletta a été dans l'obligation de "vendre sa maison" pour pouvoir produire elle-même ses disques. Fruit d'une enfance chaotique, la chanteuse de 77 ans n'a accordé que peu d'importance à l'argent, pas plus qu'aux calculs qui lui auraient permis de s'en sortir. "Ça n'a jamais été un objectif, juste un moyen, poursuit-elle. C'est pourquoi, quand j'en manque, je ne suis jamais catastrophée. Même si j'en ai gagné, j'en ai surtout dépensé." La main sur le coeur, elle a davantage puisé dans ses comptes en banque pour venir en aide à ses proches, plutôt que de se faire plaisir.

Profiter, c'est pourtant quelque chose qui la connaît ! En couple, mariée avec Jean-Christophe Molinier - 15 ans de moins qu'elle -, Nicoletta affirme sans fard être l'une des premières "cougars" de l'Histoire, alors même que ce terme n'était pas à la mode. Avant de vivre cette jolie romance, la chanteuse a été mariée à Patrick Chappuis, avec qui elle a eu son fils Alexandre. Quelques années auparavant, elle avait toutefois goûté à tous les plaisirs que la vie offre. "Je ne parle jamais de mes amourettes par respect pour mon fils et mon compagnon, racontait-elle, coquette, au journal Le Parisien. Je me suis bien amusée jusqu'à 30 ans. Après, je me suis mariée..."

