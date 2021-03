Nicoletta, cash : "Mon géniteur abusa de ma mère déficiente mentale"

Alors qu'elle publie le livre Soul Sister (Le Cherche Midi), la chanteuse Nicoletta s'est confiée dans une interview fleuve accordée au magazine France Dimanche. Si elle a mené une belle carrière dans la musique en s'affirmant face aux requins et aux gens mal intentionnés, cette force de caractère elle se la doit entièrement. Et pour cause, sa jeunesse a été très spéciale.

Dans les pages du magazine, Nicoletta revient donc sur son enfance et fait l'analyse de la femme qu'elle est devenue, marquée par des années de vie à chanter sur scène. "Mon géniteur abuse de ma mère déficiente mentale. Je n'en ai longtemps rien su, mais j'ai vite pris conscience qu'elle n'était pas une mère comme les autres, avec l'esprit d'une enfant dans le corps d'une jeune fille. Mon père ne m'a pas reconnue. A l'école, j'ai subi des humiliations qui ont forgé mon caractère. (...) J'ai du apprivoiser mes douleurs et apprendre à éclore", confie l'interprète des tubes Mamy Blues et Il est mort le soleil.

Nicoletta, que l'on a pu voir aux obsèques du danseur étoile Patrick Dupond, ajoute : "Lorsque je me suis rendue compte que j'avais une voix, pour m'autoriser un destin plus engageant, je me suis prise en main. J'ai voulu faire tout de suite de la scène, à la rencontre du public, qui est le miracle de ma vie." Mais, malgré le bonheur que son métier lui a procuré une grande partie de sa vie, il ne pesait rien du tout quand, à seulement 20 ans, elle perdait sa mère emportée par un cancer. "J'ai touché le fond", admet-elle. Après le deuil et le temps de la réflexion, elle avait alors repris sa vie pour aller de l'avant. Désormais, quand elle traverse un coup dur, l'épaule sur laquelle elle peut se reposer et pleurer est celle de son mari Jean-Christophe Molinier.

A noter que l'on peut retrouver Nicoletta ce 12 mars sur C8 dès 21H15 grâce au concert Age tendre, la tournée des idoles 2018.

France Dimanche édition du 12 mars 2021.