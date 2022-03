Nicoletta : Ses tristes confidences sur sa tentative de suicide, après la mort de sa mère

Même après 60 ans de carrière, il est possible de relever de nouveaux challenges ! La preuve avec Nicoletta, à qui a été confiée la lourde tâche de choisir le titre qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision. La chanteuse s'apprête à vivre de nouvelles émotions, signe de sa renaissance après une tentative de suicide...

Cet épisode sombre de sa vie, Nicoletta en parle sans détour dans une nouvelle interview accordée au site Gala.fr. L'icône de la chanson française est revenue sur son impressionnant parcours commencé dans les années 60. Nicoletta a été propulsé dix ans après, grâce à la chanson Mamy Blue dédiée à sa mère, une femme dont la mort a grandement affecté l'artiste.

"Elle est décédée à 40 ans, après avoir été moquée toute sa vie. Ma mère avait un handicap, une déficience mentale. Elle était joyeuse et gentille. Elle était une petite fille, il n'y avait aucun mal ni méchanceté en elle. Les enfants de mon petit village ont bien souvent été cruels avec moi. On me disait souvent : "ta mère est folle", s'est souvenue Nicoletta auprès de Gala.fr. J'ai encore parfois le sentiment de l'avoir abandonnée pour mener ma carrière. Je suis très croyante. Par moments, quand je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai l'impression que ma mère me protège. Je suis née d'un être qui ne pouvait faire de mal à qui ce que doit. C'est une chance. C'est un héritage."

"La mort de ma mère a été quelque chose d'extrêmement violent. J'ai eu beaucoup de chance de trouver un médecin qui m'a récupérée et m'a soignée pendant mes huit jours de coma, poursuit-elle en référence à sa tentative de suicide. Après cette histoire, ma vie s'est éclaircie. J'ai eu une solidité d'esprit, une maturité et une envie de vivre. C'était une nouvelle naissance. Ça m'a donné de la force."