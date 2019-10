Niels Schneider récompensé au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Des prix comme s'il en pleuvait pour Guillaume de Fontenay. La 6e édition du Festival International du Film de Saint Jean de Luz vient de se clôturer ce samedi 12 octobre 2019, à l'issue d'une cérémonie qui a été marquée par les nombreuses récompenses attribuées au film Sympathie pour le Diable de Guillaume de Fontenay, dont c'est le premier long métrage.

Après une semaine riche en projections, séances spéciales et masterclass, le jury présidé par Catherine Corsini (La Belle saison et Partir) a eu la lourde tâche de remettre neuf prix parmi les dix longs métrages et huit courts métrages sélectionnés pour la compétition. Dans le palmarès, on retrouve l'acteur Niels Schneider, auréolé pour son rôle dans Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. Ce drame a raflé le Grand Prix, le Prix de la mise en scène, le Prix du public ainsi que le Prix du jury jeunes.

Dans Sympathie pour le diable Sarajevo Paul Marchand (Niels Schneider), journaliste à Sarajevo en novembre 92, tente de témoigner d'une guerre fratricide, du quotidien des 400 000 habitants pris en otages par les troupes serbes sous le regard impassible de la communauté internationale.

Durant la semaine écoulée, le Festival International du Film de Saint Jean de Luz a vu défiler de beaux noms du cinéma français, à commencer par Grégory Montel, Djanis Bouzyani, Zita Hanrot, Céline Cloarec, Laurent Perez del Mar et Cyprien Vial, les membres du jury de Catherine Corsini. Camille Chamoux, Alice Isaaz, Chantal Lauby, Emmanuelle Devos et Camélia Jordana ont elles aussi fait des apparitions remarquées.

Le palmarès du 6e Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz



Grand Prix : Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay

Prix de la Mise en Scène : La nuit venue de Frédéric Farrucci

Prix d'Interprétation Féminine : Rikita Shimu de Bengladesh de Rubaiyat Hossain

Prix d'Interprétation Masculine : Niels Schneider dans Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay

Prix du Public : Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay

Prix du jury jeunes : Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay

Prix du jury (court métrage) : De particulier à particulier de Julien Sauvadon

Prix du jury jeunes (court métrage) : Ne demande pas ton chemin Déborah Hassoun

Prix du Public (court métrage) : Ne demande pas ton chemin Déborah Hassoun