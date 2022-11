Nikita Bellucci enceinte de 7 mois : la star du X révèle comment elle va expliquer ses films à ses enfants

Actrice de films pornographiques depuis de nombreuses années – elle a mis sur pause sa carrière pendant quelque temps –, Nikita Bellucci est à l'affiche de La Maison d'Anissa Bonnefont, aux côtés notamment d'Ana Girardot. Pendant longtemps, l'actrice de 33 ans a fait parler d'elle en évoquant un combat difficile, celui du cyber harcèlement. Présente sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, elle a fait l'objet de nombreuses insultes et menaces, comme elle l'a fait savoir à de multiples reprises. Ses années passées dans l'industrie du porno ont fait d'elle l'une des Françaises les plus plébiscitées dans ce milieu. Et lorsqu'en 2021, elle a raccroché après une rupture avec un réalisateur X qui ne voulait pas lui présenter ses enfants, ses "fans" ne l'entendent pas de cette oreille et deviennent alors de véritables harceleurs sur Instagram.

Un harcèlement qu'elle a décidé de porter devant les tribunaux. Un homme de 33 ans a ainsi écopé de dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze avec sursis. "Qu'importe ce que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai pas à être harcelée ou agressée, avait-elle fait savoir dans un portrait que lui consacrait Libé. Le juge lui a dit : 'Contrairement à vous, madame a gardé toute sa dignité.' Et juste cette phrase, putain... merci." Nikita Bellucci était invitée de Quelle époque!, présentée par Léa Salamé, ce samedi 12 novembre, sur France 2. Et celle-ci lui a alors posé des questions sur sa famille. Enceinte de 7 mois, celle qui a déjà donné naissance à une petite fille en 2019, est-elle inquiète du harcèlement que pourraient vivre un jour ses enfants en raison de son activité d'actrice de films X ?

Rares confidences sur sa vie de famille

L'occasion pour Nikita Bellucci de se livrer comme rarement sur sa famille. À la question comment va-t-elle expliquer ses films à ses enfants, elle a ainsi répondu : "Comment je vais expliquer ça à mes enfants, je vais les préparer tout simplement." "Ma famille, c'est une bulle d'amour, de bienveillance, et d'ouverture d'esprit, de tolérance, a-t-elle fait savoir. Mes enfants sont protégés par ça. Et je vais juste leur apprendre à se défendre." "Si jamais on leur dit quelque chose dans la cour de récré quoi", a continué Léa Salamé. "Ils sauront se défendre, j'ai confiance en mes enfants, j'ai pas de soucis là-dessus", a conclu Nikita Bellucci sur ce sujet.