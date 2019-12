Nikos Aliagas franchit le cap de 2020 avec Vitaa, Slimane et Marc Lavoine

Mardi 31 décembre 2019, le rire est à l'honneur sur TF1 avec Le grand bêtisier du 31 présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand, tout comme la chanson avec Toute la musique qu'on aime proposée en deuxième partie de soirée et animée depuis plusieurs années par Nikos Aliagas. C'est à l'expert du divertissement de TF1 que revient l'importante mission de passer à 2020.

L'émission enregistrée le 9 décembre dernier sur la péniche Crystal II, au pied de la Tour Eiffel, a permis une fois encore à Nikos Aliagas de recevoir de nombreux invités de prestige. Parmi eux, Vitaa et Slimane, qui caracolent toujours en haut des charts avec leur album VersuS, sur lequel figurent leur tube Ça va ça vient ou encore leur ballade Avant toi. Sur la même longueur d'onde professionnellement et personnellement, les deux artistes ont partagé leur bonne humeur avec Nikos Aliagas et ils ne sont pas les seuls.

Marc Lavoine, nouveau coach de The Voice, ou encore Alex Lutz, Marie-Agnès Gillot, François Berléand, Vincent Niclo, François-Xavier Demaison, Artus, Malik Bentalha, Cartman, Marc-Antoine Le Bret, Elie Semoun ont tous souhaité un passage en 2020 dans la joie et les festivités.

Pour cette nouvelle émission, Nikos Aliagas invite les téléspectateurs à changer d'année en chansons en revivant les meilleurs moments de variété à la télévision. L'animateur et ses invités reviennent sur l'année écoulée entourés des magnifiques danseuses du Lido.

Toute la musique qu'on aime, mardi 31 décembre 2019 à partir de 23h30 sur TF1.