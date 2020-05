Nikos Aliagas jeune et très chevelu : Thomas Sotto balance un dossier

Nikos Aliagas a été gâté ce mercredi 13 mai 2020 ! L'animateur phare de TF1 fête aujourd'hui ses 51 ans. Un anniversaire particulier en cette période de crise sanitaire et pourtant, ils sont nombreux a lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux.

À commencer par son ami de longue date, Thomas Sotto. Et le journaliste a choisi de partager une photo pour le moins étonnante, dite "dossier" même, sur son compte Instagram pour lui témoigner tout son amour. Il s'agit de l'ancienne carte orange de Nikos Aliagas, ancêtre de la carte Navigo, sur laquelle le présentateur est quasiment méconnaissable ! Les sourcils broussailleux, les cheveux en pagaille et un duvet de moustache apparent... rien à voir avec celui qu'on connaît bien et qui fait les beaux jours de la Une depuis vingt ans maintenant. "C'était l'époque où il y avait plus de gâteau que de bougies !! χαρούμενα γενέθλια mon ami !", a écrit Thomas Sotto en légende. L'image a sans surprise beaucoup amusé les internautes, qui ont commenté en masse.