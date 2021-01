Ninja Warrior : La demande d'une star, déjà vue dans Koh-Lanta, coupée au montage !

Chaque année, ils sont nombreux à tenter leur chance dans Ninja Warrior, sur TF1. Samedi 16 janvier 2021, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart et Iris Mittenaere , tous les trois aux commandes du jeu de parcours, ont été bluffés par plusieurs candidats. L'Acrobate, Charles Poujade, Jean Tezenas de Montcel... Ils ont tous réalisé de belles performances. Mais la demande de l'un d'entre eux, qui est loin d'être un inconnu, a été coupée au montage !

Il s'agit de Gwendal Peizerat, un danseur sur glace français qui a été sacré champion du monde en 2000 et champion olympique en danse sur glace avec sa partenaire Marina Anissina en 2002. Le sportif de 48 ans espérait remporter le jeu et reverser ses gains à l'association Le Blé de l'espérance, qui oeuvre pour les enfants hospitalisés et dont il est le parrain. Il a échoué, mais n'a pas à rougir ! Après un superbe parcours, Gwendal Peizerat a chuté lors de l'étape de la tour d'acier. "J'ai des regrets énormes parce que je ne suis qu'à une main de finir le parcours", lâche-t-il à Télé Loisirs.

Après sa chute, Gwendal Peizerat, aperçu dans Koh-Lanta, Le Choc des héros en 2009 puis dans The Island Célébrités en 2018 , a eu droit à un petit coup de pub... que les téléspectateurs n'ont pas vu puisqu'il a été coupé au montage. C'est sur Twitter que les fidèles de Ninja Warrior apprennent la nouvelle. "Bravo pour la performance ! Comme tu le dis, à 48 ans, c'est très impressionnant", lance Christophe Beaugrand. Et le sportif, qui a également été vice-président du Conseil Régional de Rhône-Alpes délégué aux sports de 2010 à 2015, de répondre : "Merci Christophe. Et Merci à toi d'avoir fait la promotion prévue en live #coupéaumontage. En espérant pouvoir prendre ma revanche sur le parcours." De son côté, l'animateur qui a visiblement assuré son rôle, lâche un "Aïe désolé" de compassion...