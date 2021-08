Nirvana accusé de pédopornographie : une plainte déposée 30 ans plus tard !

Nirvana attaqué en justice ! Et pour une plainte improbable : le mythique groupe américain est carrément accusé de pédopornographie. La victime présumée ? Spencer Elden, le bébé tout nu qui posait sur la couverture du disque Nevermind paru en 1991.

Comme le rapporte TMZ, Spencer Elden a donc décidé de se réveiller trente ans après la sortie du disque de Nirvana pour attaquer le groupe en justice ; "ses membres encore en vie et le gestionnaire de patrimoine de Kurt Cobain" précisément. Selon la plainte qu'il a déposée, consultée par le site américain, il affirme ne jamais avoir été en mesure de donner son consentement quant à l'utilisation de son image - sur laquelle il apparait nu - car il n'avait que 4 mois au moment de la photo. Ce dernier ajoute que ses parents n'auraient pas non plus signé de décharge ou d'accord sur l'utilisation de l'image de leur enfant... Le groupe aurait soi-disant promis de mettre un sticker sur ses parties génitales au moment de la parution de la pochette mais force est de constater que cela n'a jamais été le cas car on le voit nu dans une piscine devant un billet de dollar.

Spencer Elden a choisi d'y aller avec ses gros sabots en déposant plainte, accusant ainsi Nirvana d'exploitation sexuelle ! "Dans sa plainte, il prétend que l'image est même de l'ordre de la pédopornographie", précise TMZ sur la base des documents légaux enregistrés mardi 24 août au tribunal de Los Angeles. Le jeune homme assure même que cette mythique couverture d'album - le disque comprenait les tubes Smells Like Teen Spirit ainsi que Come as You Are et s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde - lui a causé "des dommages" personnels toute sa vie. Etonnement, Spencer Elden ne tenait pas le même discours en 2016 quand il avait accepté de reproduire la même photo une fois devenu adulte. Dans une interview accordée au New York Post, il racontait : "J'ai dit au photographe 'Faisons-le nu'. Mais il a pensé que cela serait bizarre, donc j'ai porté mon short de bain."

Spencer Elden, qui avait été photographié à l'époque par Kirk Weddle - contre 200 dollars en cash pour les parents -, compte donc toucher le pactole. Car, bien évidemment, il réclame aujourd'hui beaucoup d'argent. Dans sa plainte, il vise pas moins de 17 personnes et exige la coquette somme de 150 000 dollars par tête.