Noel Gallagher (Oasis) : Le chanteur refuse le port du masque contre le Covid-19

Bien que le confinement ait été levé, la menace du coronavirus est toujours présente ! La pandémie a fait plus de 40 000 morts au Royaume-Uni, des chiffres qui ont poussé le gouvernement britannique à prendre des mesures. Noel Gallagher ignore la plus commune d'entre elles, le port du masque : "On nous enlève trop de libertés. Je m'en bats les c***lles."

C'est dans le podcast du comédien Matt Morgan, intitulé Matt Morgan's Funny How?, que Noel Gallagher s'est positionné contre le port du masque. Le chanteur de 53 ans et fondateur du groupe Oasis a d'abord révélé qu'il avait récemment emprunté un jet privé pour y échapper, car le masque est devenu obligatoire dans les aéroports. Noel Gallagher ajoute qu'il a protesté dans un magasin quand un employé lui a demandé de porter un masque, et justifie ensuite son hostilité contre l'accessoire.

"Écoute-moi, ce n'est pas une loi. On nous enlève trop de pu**** de libertés... Je m'en bats les c***lles. Je choisis de ne pas en porter et si j'ai le virus, ce sera de ma faute, pas de celle de quelqu'un d'autre, affirme-t-il à Matt Morgan. Si tous les autres c*** portent un masque, je n'attraperai pas le virus à cause d'eux, et si je l'ai, ils ne l'attraperont pas à cause de moi. C'est du foutage de gueule."