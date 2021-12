Noémie Honiat célèbre les 4 ans de sa fille Evie, "portrait craché" de sa maman !

Maman comblée, Noémie Honiat fête les 4 ans de sa fille Evie le 10 décembre 2021. Très fière, l'ancienne candidate de Top Chef lui a adressé une tendre déclaration sur Instagram. "Joyeux Anniversaire à la plus merveilleuse des petites filles, 4 ans mon Amour, je t'aime. Je te prépare un beau gâteau !" écrit-elle en légende d'un cliché où on découvre la petite fille chaudement emmitouflée dans un manteau coloré en train de s'amuser sur un manège. En hashtags, elle ajoute : "#joyeuxanniversaire #mafille #monamour #4ansdéjà".

Stupéfaits par la ressemblance entre mère et fille, les internautes se sont empressés de souligner que la jolie petite brune était le portrait craché de la chef cuisinière. "Joyeux anniversaire elle ressemble beaucoup à sa maman je vous souhaite une bonne journée", "J'ai encore cru que c'était Noémie petite ! Joyeux anniversaire petite puce !", "C'est le portrait craché de sa mère", "Oh la la le même sourire", "Elle vous ressemble tellement, bon anniversaire à elle", "Le portrait de sa maman avec son joli sourire. Très bon anniversaire", "J'ai cru que c'était toi petite ! Joyeux anniversaire" peut-on lire en commentaires.

En couple avec Quentin Bourdy (candidat de Top Chef saison 4, en 2013) depuis 2012, les amoureux se sont mariés en 2014. Passionnée de gastronomie, elle avait raconté sa rencontre avec Quentin au quotidien suisse Le Matin : "Avec Quentin, on s'est rencontrés grâce à une tablette de chocolat blanc aux éclats de noix de coco. J'étais jurée pour Top Chef dans l'épreuve du restaurant et j'ai offert des tablettes aux trois perdants. Je ne savais pas qui il était et il m'a recontactée, par gentillesse. Le lendemain, alors que j'étais au Salon du chocolat, je l'ai invité. Comme il avait été éliminé, ça lui changeait les idées. Là, on a eu un coup de foudre !" Le 18 juillet 2016, Noémie donne naissance à un petit garçon prénommé Zacharie puis le 10 décembre 2017, le couple accueille une petite fille nommée Evie.