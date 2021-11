Noémie Lenoir revient sur sa tentative de suicide : "Je me cachais dans l'alcool..."

Son enfance, ses premiers podiums et sa première télé, ses bons souvenirs sur le tournage du film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, son passage dans Danse avec les stars et au Crazy Horse... Invitée sur Sud Radio le 18 novembre 2021, Noémie Lenoir est revenue sur les temps forts de sa carrière de mannequin, comédienne, danseuse et réalisatrice. Le top de 43 ans a non seulement évoqué les succès, mais aussi les épreuves, comme sa tentative de suicide.

En 2010, Noémie Lenoir a été retrouvée inconsciente à La Celle-Saint-Cloud, après avoir pris alcool et médicaments. Retrouvée à temps, le mannequin s'en est finalement sorti. Des années plus tard, son ami rappeur Damso s'est inspiré de ce qui a bien failli être un drame, pour écrire "Tout est noir comme Noémie Lenoir" dans une chanson. Si certains ont été offusqués en entendant ces paroles, le mannequin explique qu'elles faisaient référence à sa "TS", tentative de suicide qui appartient désormais "totalement" au passé.

"Ce moment n'aurait jamais dû exister, mais en même temps ça m'a permis d'exister dans un sens, commente-t-elle aujourd'hui. Dans le sens où j'ai vraiment réalisé ce que je faisais. C'est un de mes plus grands souhaits, un jour, de pouvoir faire du coaching et apprendre à ces jeunes femmes d'être heureuses. Parce que j'avais beau être votée 'la plus belle femme du monde', j'étais la première à être la plus malheureuse." La mère de Kelyan (16 ans, né de ses amours avec Claude Makélélé) et Tosca (6 ans) confie alors avoir (trop) longtemps fait bonne figure : "Je me cachais dans l'alcool..."

J'ai chanté pour me libérer

A la télévision en 2014, Noémie Lenoir avait raconté plus en détails sa tentative de suicide : "Je m'étais engueulée avec le père de mon fils ce jour-là. Je l'ai regardé et je lui ai dit : 'Je vais aller me tuer'. Je me suis montée dans ma chambre, je me suis habillée en blanc, un truc pathétique... Je suis partie, j'ai trouvé un fossé, j'ai pris une bouteille de vodka, et j'ai avalé tous les cachets." Ses dernières pensées avaient alors été pour son petit garçon : "À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé un ami à moi et je lui ait dit : 'Tu diras à mon fils que sa maman l'aime et qu'elle est désolée du geste qu'elle va faire, mais je ne suis pas assez bien pour vous donc je m'en vais."