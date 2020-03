Nolwenn Leroy : Fashion Week et avant-première avec Yaël Naim

Ces derniers mois, Nolwenn Leroy se montre peu. Et pour cause, elle avait annoncé faire une pause en juillet dernier, pour pouvoir prendre du temps pour elle et se reposer. Mais le mardi 3 mars 2020, la chanteuse de 37 ans a multiplié les apparitions.

La compagne de l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément a d'abord été repérée au défilé Lacoste, auquel elle a assisté dans un pull de la célèbre marque au crocodile vert, un pantalon noir et une paire baskets. Un look décontracté chic que Nolwenn Leroy a conservé pour se rendre dans la foulée à l'avant-première du documentaire Woman d'Anastasia Mikova et de Yann Arthus-Bertrand. Un long manteau camel complétait cette fois-ci sa tenue.

L'événement s'est déroulé à l'UGC Normandie, sur les Champs-Élysées, et Nolwenn Leroy a apporté son soutien à Yann Arthus-Bertrand pour son projet qui sort ce mercredi 4 mars. La maman du petit Marin (2 ans et demi) n'était pas seule à avoir fait le déplacement.

Les chanteuses Yaël Naim, Imany, Samaha du groupe Shaka Ponk, la boxeuse Estelle Mossely, enceinte de son deuxième enfant, les animateurs Églantine Emeyé et Jamy Gourmaud ou encore Antoine Arnault avaient fait le déplacement à l'UGC Normandie.

Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire est l'occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.

"Je voulais faire un film sur les injustices", a déclaré Yann Arthus-Bertrand dans une interview accordée à RTL le 4 mars.