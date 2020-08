Norbert Tarayre en deuil : poignant hommage à son amie morte

Journée difficile pour Norbert Tarayre. Ce vendredi 7 août 2020, le chef de 39 ans a révélé qu'il venait de perdre un être cher. Une amie proche qui était pâtissière et qui répondait au doux nom d'Anne Berthelot.

D'ordinaire jovial et blagueur, Norbert Tarayre n'a pas le coeur à la fête aujourd'hui. Sur Instagram, l'homme révélé lors de la saison 3 de Top Chef (en 2012, sur M6) a annoncé à ses abonnés que son amie venait de mourir des suites d'une longue maladie. Touché, il a souhaité lui rendre un vibrant hommage : "Tu es partie en me laissant plein de beaux souvenirs, de merveilleux moments. Tu es partie et à présent, comme je te l'ai promis, je serai là pour ta famille. Tu es partie en me disant : 'Nono, le boulot c'est bien, mais rien ne vaut la vie de famille et les amis.' Tu es partie et tu me laisses ce goût sucré de tes bonnes pâtisseries", a tout d'abord écrit l'ex-mari d'Amandine Tarayre, mère de ses trois filles (Gayane, Laly et Aliya).

Celui qui est devenu papa d'un petit garçon le 7 juin 2020 (né de ses amours avec Abi) a poursuivi : "Aujourd'hui c'était le jour où tous on te dit merci, tu nous as montré que vivre est une chance et en plus de nous le montrer avec un crabe dans le corps depuis 5 années sans jamais pleurer, mais au contraire tu nous as gâtés d'amour, de sucreries et plein de gourmandises. Mes pensées vont à ta famille, parents et beaux-parents mais aussi à Loriane, Eva, Maxence et ton fidèle et fabuleux époux Cyril. Je te dirai ceci ma cupcake : il y a les amis, il y a la famille et il y a des amis qui deviennent la famille. À toi, mon amie, ma soeur de coeur... Je te laisse rejoindre les étoiles en attendant de nous retrouver un jour. Je t'aime ma CUPCAKE."

Norbert a pu compter sur le soutien de ses abonnés pour traverser cette épreuve difficile. Toutes nos condoléances à Norbert, ainsi qu'aux proches d'Anne.