Norbert Tarayre, papa fier : vacances en Corse avec ses 4 enfants, qui ont bien grandi !

Norbert Tarayre a fait du chemin depuis sa première apparition télé dans Top Chef. Candidat du concours culinaire au côté de son ancien complice Jean Imbert, le chef, dont la gouaille et les vannes font la renommée, s'est confortablement installé dans l'univers culinaire parisien. Propriétaire de plusieurs restaurants et animateur d'émissions dont La meilleure boulangerie de France, Norbert Tarayre s'est progressivement fait une place dans le foyer des Français. Cette réussite n'est pas la seule qu'il connaisse puisque dans le privé, Norbert a aussi raflé la mise.

S'il a vécu une douloureuse période au moment de sa séparation d'avec Amandine, la mère de ses trois filles Gayane, 15 ans, Laly, 13 ans et Aliya, 9 ans, Norbert Tarayre a vite rebondi. Malgré l'échec de cette relation couronnée par un mariage en 2006, la star d'M6 ne s'est pas laissé abattre. Il a d'ailleurs vite fait la rencontre d'Abi, son actuelle compagne, maquilleuse professionnelle. Et entre eux, l'amour était une évidence et tout s'est enchaîné. Le 7 juin 2020, Abi met au monde leur premier enfant, un garçon répondant au doux nom d'Elydjah. Une jolie famille recomposée qui a bien changé depuis les débuts !

Norbert Tarayre n'est jamais le dernier à déclarer sa flamme à ses enfants sur les réseaux sociaux. Mais depuis un certain temps, les posts concernant sa famille se faisaient rares. Le chef de 39 ans s'est visiblement promis de rattraper le temps perdu pendant ses vacances. Parti en Corse avec son amoureuse et les 4 enfants, Norbert Tarayre a donné des nouvelles de tout le monde en dévoilant de nombreux clichés en story Instagram (voir diaporama.) Et toute la tribu a bien changé !

Si l'évolution d'Elydjah, petit dernier du clan, ne fait évidemment aucun doute (il est d'ailleurs le portrait craché de sa maman), celle de ses grandes demi-soeurs non plus. C'est à peine si l'on arrive à reconnaître les trois filles de Norbert Tarayre tellement le changement est flagrant. En prenant de l'âge, Gayane, Laly et Aliya ressemblent de plus en plus à des jeunes femmes, ce qui fait la fierté de leur père à voir ses généreux sourires sur les photos. Norbert Tarayre n'a jamais eu autant la banane et pour un chef, c'est plutôt tant mieux !