Norbert Tarayre, Priscilla Betti et Kev Adams : leur folle soirée au Splash

Les ex-Miss France Camille Cerf et Alicia Aylies ont elles aussi pu croiser l'hôte du jour, Norbert Tarayre, désormais à la tête de sept établissements. Ce dernier a pu compter sur le soutien du chef Thierry Marx, qui était membre du jury de Top Chef saison 3 lorsque Norbert était candidat en 2012. Pas moins de 2500 personnes ont finalement pris part à l'inauguration de ce bistrot piscine du port Van Gogh. Un nouveau projet pour lequel il s'est associé au fondateur du groupe Les Bistrots pas parisiens, Hakim Gaouaoui : "On est complémentaire et il m'a beaucoup appris, a expliqué Norbert au Parisien. Notre philosophie, c'est que tout le monde peut réussir et s'épanouir. On fait autant attention aux clients qu'au personnel."