Norbert Tarayre proche d'une actrice de Plus belle la vie : son nouveau projet

L'année 2020 n'aura pas été un calvaire pour Norbert Tarayre, bien au contraire ! Malgré l'épidémie de coronavirus qui a chamboulé notre manière de vivre, le célèbre chef cuisinier a obtenu toutefois quelques plaisirs non négligeables comme le fait de devenir papa pour la quatrième fois. Mais en plus d'accueillir son fils avec sa compagne Abi, on lui a donné sa chance de refaire ses preuves en tant que comédien.

En effet, ces dernières années, Norbert ne s'illustre pas que derrière les fourneaux puisque, pendant deux ans, en 2015 et 2016, il a régalé son public avec son one-man show intitulé One man Show Patate ! Deux ans plus tard, il rejoint le casting de la pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois d'Élodie Wallace et Manu Rui Silva, mis en scène par Olivier Macé. Il s'apprête désormais à faire un retour en force sur les planches très prochainement, comme il l'a révélé ce mardi 22 septembre 2020 via sa story Instagram.

Pour cette nouvelle expérience, l'ancien candidat de Top Chef sera bien entouré puisqu'il partagera l'affiche et donnera la réplique à une vedette de Plus belle la vie : Léa François. La comédienne Jane Resmond fait également partie du casting. "Dans les coulisses d'une séance photo plutôt détente", a-t-il commenté sous une vidéo de leur trio déjà complice. C'est l'auteur et metteur en scène Sacha Judaszko qui signe la pièce qui réunit tout ce beau monde : Cache-moi si tu peux. Pour l'heure, la trame de l'histoire n'a pas encore été dévoilée.

De son côté, Léa François, qui interprète Barbara dans Plus belle la vie, a elle aussi évoqué cette aventure en postant une photo de sa nouvelle équipe sur Instagram. "Nouveau projet, nouveaux partenaires, nouveau metteur en scène ! Hâte de vous en parler !" Et à en croire les commentaires enthousiastes de ses followers, le public de la jeune maman sera au rendez-vous ! "Super, on attend avec impatience !", "Une équipe de choc", "Quel beau trio", "Ça s'annonce chouette, trop hâte !", peut-on lire.