Nos 4 loisirs créatifs favoris à offrir pour Noël

1. Une réduction vraiment alléchante de 29,90€ pour ce Looky Studio de Ravensburger

Votre enfant rêve de devenir un grand styliste ? Il passe son temps à dessiner robes, jupes et autres tops ? Débridez totalement sa créativité grâce au Looky Studio de Ravensburger. Grâce à cette petite merveille, il pourra imaginer et dessiner des centaines de looks plus tendances les uns que les autres. Sa promo sur Amazon est en plus ultra attractive. Ce n'est en effet plus 32,90 € mais seulement 23,50 € que vous aurez à débourser pour vous le procurer. Ce produit de qualité vous reviendra ainsi à moins de 25 €.

Votre enfant pourra créer des tenues plus originales les unes que les autres

Attention, silence. Lumières sur le podium, ok. Musique, bon aussi. 3,2,1... À vous les mannequins. La première silhouette, une robe près du corps noir aux jeux de transparence très tendances s'élance d'un pas confiant sur le catwalk. Suivent de nombreux ensembles en vogue tels qu'un pantalegging associé à un col roulé noir ou encore une mini-jupe en jean avec un top écharpe. Le défilé est un succès ! Et c'est votre enfant qui a imaginé tous ces looks. Comment ? Grâce au Looky Studio.