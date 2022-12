Notre top 3 des jeux scientifiques à offrir pour Noël

Achetez le coffret Science et Jeu La Biosphère de Clementoni pour 15,99 € sur Amazon

Votre enfant est un petit curieux qui souhaite découvrir les mécanismes de la nature ? S'il vous pose en permanence des questions sur la façon dont poussent les plantes, de quoi est constituée la terre ou comment l'eau se transforme, ce coffret va devenir son et votre meilleur ami. Il va répondre de façon ludique à toutes ses interrogations. Votre petit va en effet imaginer sa propre biosphère. Première étape, la stratification du sol. Il va devoir remplir la base en plastique transparent de différentes couches. Gravier, sable humide puis tourbe, voilà la lithosphère !

Il est maintenant temps de créer la vie. Votre scientifique va pouvoir planter des graines de trèfle et liseron, les chouchouter et les voir grandir. Magie ! Pour terminer, il faut ajouter la partie centrale en plastique, le disque de nuage et le dôme. Il ne reste plus qu'à remplir d'eau le lac et le tour est joué ! C'est maintenant le principe de l'évaporation que votre petit va découvrir. Alors plus de temps à perdre, une biosphère est à reproduire !

3. Découverte des bases de l'électronique avec ce coffret Eletronique Expert de Buki

Si votre enfant préfère démonter ses jouets électroniques pour observer l'intérieur plutôt que de jouer avec, ce coffret est fait pour lui. Plus besoin de le gronder, ce jeu-là est fait spécialement pour ça. Grâce à lui, il pourra peut-être laisser intacts ses autres modèles, ou bien vouloir les observer de l'intérieur encore plus. C'est quitte ou double. En tout cas, il comprendra maintenant les différents branchements avec ce jeu Electronique Expert de Buki. Proposé sur Amazon à 32,90 €, il est en plus abordable. Faites-en donc sans hésiter l'un des cadeaux phares du Noël de votre enfant.

Votre enfant va en apprendre un rayon sur les branchements électroniques