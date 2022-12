Notre top 4 des jeux Pat'Patrouille à glisser sous le sapin à Noël

Achetez ce jeu véhicule et figurine Ryder la Pat'Patrouille de Kinetic Sand sur Amazon à 11,59 €

L'alerte a été lancée dans la QG de la Pat'Patrouille, une nouvelle mission les attend. Un chiot menace de tomber d'une falaise, il faut le secourir. Ryder et son équipe ne perdent pas une seconde. Ils descendent en vitesse la rampe et sautent dans leur véhicule. Le chef des opérations, Ryder, se rue sur son inséparable quad. Sécurité oblige, il a pris le soin auparavant de mettre son casque blanc et rouge et sa tenue de protection. C'est-à-dire un blouson aux mêmes couleurs arborant le logo de l'équipe et son pantalon bleu. Articulé, le jeune garçon monte dans le quad et en route !

Votre enfant peut pousser le véhicule pour le faire avancer grâce au mouvement mécanique des roues. Long de 15 cm, il reprend l'esthétique et les détails du vrai quad du dessin animé. Encore mieux pour se prendre pour un vrai petit sauveteur de la team. Ce jouet fait partie d'une série regroupant tous les chiots accompagnés de leur véhicule. Pour encore plus de fun, il ne reste plus qu'à tous les collectionner !

2. Cette tablette interactive Ryder Chiots Pat'Patrouille est à moins de 20 €

Le rêve de tous les enfants fans de la Pat'Patrouille, c'est d'incarner Ryder, le chef des opérations. Le jeune garçon est à la tête d'une équipe d'adorables chiots qu'il doit guider pour mener à bien toutes les missions. Un sacré job ! Et s'il y a bien un gadget qui attire toute l'attention, c'est la tablette de Ryder. Ultra performante, elle permet de choisir le meilleur chien pour chaque aventure. C'est tout simplement le graal. Donnez-lui la chance de devenir son personnage préféré avec ce jouet tablette interactive Ryder Chiots Pat'Patrouille. Il bénéficie en plus d'une belle réduction sur Amazon. Son prix est ainsi affiché à 19,16 € au lieu de 22,59 €. Une réduction très alléchante de 15 %. Ce produit vous revient ainsi à moins de 20 €, une affaire en or.

Votre petit doit choisir le meilleur chien pour accomplir la mission