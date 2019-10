Nouvelle star : Une ancienne gagnante fait son grand retour !

À 17 ans, elle avait remporté la neuvième saison de la Nouvelle Star, le 26 février 2013. Depuis quatre ans, la belle Sophie-Tith avait volontairement disparu de la scène médiatique. Mais samedi 5 octobre 2019, alors que sa page Facebook avait cessé d'être alimentée en 2016, la chanteuse de 23 ans a posté un long message pour annoncer une grande nouvelle à ses fans : elle sera bientôt de retour !

Elle qui avait regagné les bancs de l'école juste après sa victoire, Sophie-Tith tient à souligner qu'elle n'a pas perdu une seule fois de vue sa seule et unique passion qu'est la musique : "Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai continué mes études après l'aventure "Nouvelle Star", mais je n'ai pas lâché mon objectif une seule fois. Mon silence sur cette page est voulu et assumé, et je m'excuse auprès de ceux qui continuaient encore d'attendre."

En 2014, elle avait déjà sorti son tout premier album intitulé J'aime ça. Aujourd'hui, malgré sa longue absence, la jeune femme déclare être restée très productive et avoir écrit une cinquantaine de chansons. Néanmoins, elle ne cache pas son anxiété quant à l'accueil qui lui sera réservé. Aussi, elle a décidé de ne dévoiler qu'un seul de ses titres afin de commencer en douceur et de mieux pouvoir appréhender la réaction de ses abonnés : "Votre avis sera pour moi décisif. Je sortirais donc un seul et unique morceau d'ici quelques semaines ou mois, quand j'estimerai qu'il sera prêt et qu'il représente totalement ma musique, afin d'évaluer le potentiel de mon projet. Il reste beaucoup de travail, alors j'espère que vous serez indulgents [...]".

Après un aussi long silence, Sophie-Tith espère de nouveau convaincre son public et tient d'ailleurs à remercier ceux qui sont restés présents malgré sa discrétion : "À toutes celles et ceux qui sont toujours là depuis presque 7 ans, MERCI. Vous êtes ce qui m'a fait continuer à travailler et à ne pas perdre de vue mon rêve."