Objectif Top Chef : Pierre Chomet rejoint Philippe Etchebest, des jurés stars... toutes les nouveautés !

C'est reparti pour Objectif Top Chef ! À la rentrée, Philippe Etchebest sera de retour sur M6, à la recherche d'un nouveau protégé pour sa brigade dans Top Chef. Et cette année, pour la huitième saison du programme, il sera accompagné de Pierre Chomet, ex-candidat de Top Chef 2020.

C'est justement ensemble qu'ils se sont présentés à la conférence de presse mercredi 20 juillet, depuis le lieu du tournage au château de Carignon, à une vingtaine de minutes de Bordeaux où ils bouclent "les phases finales" du concours. "Ce que je peux vous dire, c'est que je prends en main les candidats encore plus vite. Je suis dans le culinaire d'entrée de jeu avec eux. C'est la vraie nouveauté de cette saison. Je les suis de manière beaucoup plus assidue qu'auparavant. Ce qui permet d'avoir quelque chose de plus précis, de plus proche avec les candidats, de voir leur progression", a annoncé Philippe Etchebest, précisant qu'il y aura cette fois 60 candidats, contre 108 l'année dernière. Une réduction conséquente qui "permettra aux téléspectateurs de mieux suivre les candidats et de mieux les connaître". D'autant plus que chaque semaine, ils seront six en lice et un seul sera qualifié le vendredi pour la phase finale.

Le choix des clients prend le dessus sur le choix de Philippe Etchebest

Autre nouveauté : l'intégration d'invités mystères pour déguster les plats des candidats dans un restaurant éphémère. Il y aura des anonymes mais aussi des personnalités connues comme des Miss France, des figures de M6 ou encore David Douillet et Jérémy Frérot comme l'ont révélé les premières images. Et tous auront un rôle important à jouer puisqu'ils pourront envoyer un candidat en épreuve éliminatoire. "Le choix des clients prend le dessus sur le choix de Philippe Etchebest. Il y avait des assiettes que le chef avait aimé et que les clients ont moins aimé, ou inversement. (...) Ils ne sont pas dans la figuration, ils interviennent", a expliqué Pierre Chomet, qui est en charge de les accueillir et goûtera "par curiosité de chef" les plats, sans partager son point de vue pour ne pas les influencer. "L'axe de cette nouvelle saison est de combiner l'excellence avec une envie de proximité et de cuisine accessible, du quotidien", a précisé Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6.

Pierre Chomet, récemment devenu papa pour la première fois, a également eu la mission d'être aux côtés des familles des candidats. Une aide précieuse pour Philippe Etchebest qui, pendant ce temps, file en cuisine. "Il me soulage, son arrivée me permet de me concentrer davantage au culinaire", s'est-il réjouit. Une chose ne change toutefois pas, c'est que Philippe Etchebest a été "scotché" par certaines assiettes. Il se souvient notamment d'un "légume en dessert", une idée originale. "Et le résultat... c'est bien ! Ah ouais, je n'en fais pas des caisses, c'était incroyable", a-t-il lâché. Ça promet !

La date du lancement n'a toujours pas été annoncée.