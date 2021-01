Obsèques de Claude Bolling : Anne Goscinny très émue pour un dernier adieu

Les amoureux de musique, de cinéma et de bande-dessinées sont en deuil. Ils ont appris la mort de Claude Bolling, ce mercredi 6 janvier 2021. Anne Goscinny, la fille de l'auteur René Goscinny avec qui le défunt a étroitement collaboré, a assisté aux obsèques du compositeur.

Claude Bolling est décédé le 30 décembre dernier à l'hôpital de Saint-Cloud. La triste nouvelle avait été annoncée à l'AFP par son entourage. Le pianiste et chef d'orchestre souffrait de différentes pathologies. Ses obsèques ont eu lieu mercredi 6 janvier 2021 en l'église Saint-Louis de Garches, à Garches, dans les Hauts-de-Seine.

Anne Goscinny s'y est rendue. Elle était accompagnée de son fils Simon et n'a pas pu cacher son émotion à la sortie de l'église. La fille de René Goscinny, créateur des BDs Astérix et Lucky Luke avec qui Claude Bolling a étroitement collaboré, a suivi le cercueil de l'artiste disparu. Elle a été réconfortée par les deux enfants de Claude Bolling, David et Alexandre.

Né à Cannes le 10 avril 1930, Claude Bolling avait quitté Paris pour Nice pendant l'Occupation et suivi l'enseignement de la musicienne Marie-Louise Colin, dans un des nombreux orchestres féminins à la mode dans l'entre-deux-guerres. Elle l'avait encouragé à revenir à Paris. Claude Bolling y a crée son premier orchestre à 16 ans et enregistré son premier disque à 18 ans.

Dans les années 1950, Boris Vian lui avait ouvert les portes de la variété et de la direction musicale pour de nombreuses stars comme Brigitte Bardot, Juliette Gréco ou encore Henri Salvador. Claude Bolling avait également conquis le cinéma et s'était constitué une une impressionnante filmographie, mentionnant Borsalino (1970) de Jacques Deray, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo , Le Magnifique, Lucky Luke, ou encore Les Brigades du Tigre.

Brigitte Bardot a justement réagi à la disparition de Claude Bolling, qu'elle surnommait "mon 'dubol'". L'ex-actrice a commémoré leurs "60 ans d'amitié fidèle, de joie de vivre, de chansons rigolotes et d'une complicité insouciante" dans un communiqué transmis à l'AFP. "C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas+ je le chante pour toi aujourd'hui les larmes aux yeux", a-t-elle ajouté.