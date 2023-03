Obsèques de François Hadji-Lazaro : sa veuve Jacotte épaulée par leurs fils dans le chagrin

Huit jours après l'annonce de son décès, François Hadji-Lazaro ses obsèques ont été organisées, en présence de ses proches. La cérémonie funéraire s'est déroulée au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris le 6 mars 2023, en présence de sa veuve, Jacotte, et leurs deux fils et d'une multitude d'artistes. Tous ont rendu hommage à l'homme de 66 ans, musicien multi-instrumentiste, chanteur, auteur, compositeur et acteur français.

Charlélie Couture faisait partie des invités du triste événement, tout comme les membres de la célèbre formation musicale de François Hadji-Lazaro, Les Garçons Bouchers : Roberto Basarte, Toto Rossi, Stef Gotkowski, Boubouch, Jean-Philippe Motte et Dominique Rivière. Gourmand insatiable, le leader des Garçons Bouchers avait organisé plusieurs fois des concerts où ses amis chefs participaient à la fête en régalant le public à l'entracte. C'est ainsi qu'Yves Camdeborde a rendu hommage à son ami en prononçant un discours devant son cercueil sur lequel reposait un instrument de musique et un t-shirt.

Sa voix gouailleuse de titi parisien résonne encore

Leader du groupe Pigalle et des Garçons Bouchers et figure centrale de la scène alternative rock française des années 1980-90, le musicien est décédé "samedi 25 février vers 23H55", a déclaré à l'AFP une responsable d'Universal France, confirmant la nouvelle donnée par son saxophoniste et ami Stef Gotkovski, de la mort "du monsieur qu'on appelait Gros François" ou encore "Attilazaro". Sa voix gouailleuse de titi parisien restera attachée pour le grand public au tube des années 1990 Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs, de Pigalle.

Mais son influence sur la scène punk-rock française va bien au-delà : ayant fréquenté les fondateurs des Wampas ou des Béruriers Noirs, il créa le label indépendant Boucherie Productions, qui donnera sa chance à de nombreux artistes alors émergents, dont la Mano Negra, avant de fermer ses portes en 2001 après un dépôt de bilan.

Son physique de colosse à bretelles, crâne lisse et visage rond, a aussi tapé dans l'oeil de réalisateurs de cinéma, qui le font travailler sur des seconds rôles ou de la figuration: il colle parfaitement à l'ambiance de La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, et apparaît notamment dans Le Pacte des Loups. Il a aussi composé des musiques de films. Ces dernières années, l'ancien instituteur s'était mis à chanter aussi pour le jeune public, avec des livres-disques intitulés notamment Pouët (2016) et Atchoum (2018).