Obsèques de Gérard Drouot : Louis Bertignac épaulé par sa femme Laetitia, le groupe U2 attentionné...

Quatre jours après son décès, plusieurs personnalités se sont retrouvées à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas pour les obsèques de Gérard Drouot. Le producteur français est mort le 10 janvier dernier, à 69 ans, des suites d'une leucémie contre laquelle il se battait depuis deux ans. Son fils Matthieu Drouot était bien sûr présent pour ces obsèques parisiennes, de même que plusieurs célébrités.

Au bras de sa femme Laetitia, Louis Bertignac a fait une arrivée remarquée devant l'édifice religieux. Comme l'a rappelé Le Parisien, c'est Gérard Drouot qui avait été à l'origine de la reformation du groupe Téléphone, sous le nom les Insus, en 2015... Louis Bertignac a retrouvé d'autres personnalités venues faire leurs adieux au populaire producteur : la chanteuse de jazz américaine Melody Gardot, Jean-Claude Camus ou encore le chef étoilé Guy Savoy.

A défaut d'avoir pu faire le déplacement jusqu'à Paris, le groupe U2, qui a longtemps collaboré avec Gérard Drouot, a fait envoyer un large bouquet de fleurs avec le mot "There's no end to grief, that's how we know there's no end to love", extrait des paroles de leur chanson California (There Is No End To Love), sortie en 2014. Une douce attention signée "Bono, Edge, Adam & Larry" que les proches du défaut ont certainement apprécié.