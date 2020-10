Obsèques de Juliette Gréco : Brigitte Macron présente à la cérémonie

Le 23 septembre 2020, Juliette Gréco s'en allait à 93 ans. La chanteuse et comédienne, morte dans sa maison de Ramatuelle "entourée des siens", a été honorée par ses proches ce 5 octobre lors d'obsèques organisées par sa petite-fille adorée, Julie. Rendez-vous était pris dans le 6e arrondissement de Paris. De nombreux VIP étaient présents.

C'est, selon la volonté de la défunte Juliette Gréco, en l'église Saint-Germain-des-Prés que s'est tenue une messe en hommage de l'interprète du tube Déshabillez-moi. On a pu voir défiler plusieurs personnalités comme la première dame Brigitte Macron, toute de noir vêtue, mais parée contre le froid avec une écharpe pourpre et munie d'un masque de protection contre le Covid-19. Une précaution bien entendu prise par l'ensemble des autres invités à ces obsèques. On a également pu voir Zazie, Bernard Montiel, Michel Boujenah, François Hollande et sa compagne Julie Gayet, Gilles Le Gendre, Brigitte Fossey ou encore Abd Al Malik (qui avait donné le nom de la défunte à l'une de ses chansons sur son disque Scarifications), l'ancien ministre de la Culture Jack Lang avec sa femme Monique, Francis Lalanne, Catherine Ceylac...

Après cette messe, la famille de Juliette Gréco avait précisé qu'une inhumation "dans la plus stricte intimité" serait organisée. La chanteuse a désormais rejoint son mari Gérard Jouannest, mort en mai 2018 après trente ans de mariage.

Pour rappel, Juliette Gréco est morte dans sa maison de Ramatuelle (Var) après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. Toutefois, Paris, et plus particulièrement le quartier de Saint-Germain-des-Prés, tenait une place importante dans le coeur de la chanteuse. Elle y avait acquis un statut de muse et y avait fait la rencontre de nombreuses figures comme Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty...