"Elle avait gardé son train de vie" : Juliette Gréco ruinée à sa mort, confidences de sa fille

Juliette Gréco a arrêté de chanter La Javanaise le 23 septembre 2020. L'artiste est décédée à l'âge de 93 ans nous laissant un sublime répertoire de chansons, des performances au cinéma et au théâtre également. Ses yeux dessinés à l'eye-liner et sa belle voix restent également dans les mémoires, plus que jamais ce 7 février qui marque son anniversaire. Sa petite-fille Julie-Amour Rossini s'était confiée au magazine Gala en 2021 sur ses dernières années, dans sa maison à Ramatuelle. Des confidences sur le quotidien de l'icône française, restée simple malgré les succès.

Julie-Amour Rossini est la fille de Laurence-Marie Lemaire, enfant unique de Juliette Gréco née de son couple avec le comédien Philippe Lemaire, rencontré sur le tournage du film Quand tu liras cette lettre de Jean-Pierre Melville. La petite-fille est restée très proche de sa grand-mère, un lien qui s'est renforcé on l'imagine avec la mort de la fille de l'artiste et scripte de cinéma en 2016, des suites d'un cancer à l'âge de 62 ans. De l'interprète de Jolie Môme, sa petite-fille dira : "Elle ne se plaignait jamais. Elle a pu garder son train de vie malgré des difficultés financières."

Elle n'avait rien mis de côté

En effet, Juliette Gréco a eu beau chanter avec les plus grands comme Jacques Prévert, Léo Ferré, Boris Vian ou encore Serge Gainsbourg, elle ne recevait pas tant d'argent que cela indique Julie-Amour Rossini car elle ne touchait pas de royalties, n'étant pas l'autrice des textes. "Elle n'avait rien mis de côté et disposait d'une petite retraite", précisait-elle à Gala. L'artiste, qui a perdu son mari Gérard Jouannest en 2018, se contentait alors de l'amour de sa famille et de ses amis, ceux qui ne l'avaient pas oubliée. "Dans ce métier, on ne supporte pas la fin de vie des gens connus. Oui, elle était amoindrie, oui, elle économisait sa parole, mais elle avait gardé son libre-arbitre et son sens de l'humour", confie sa petite-fille qui l'aimait tant.

De précieux cadeaux

Pour autant, si Juliette Gréco ne roulait pas sur l'or, elle possédait des biens d'immenses valeurs, comme ce tableau offert par Serge Gainsbourg qui a été cédé pour la somme de 105 000 euros lors d'une vente aux enchères en novembre 2021. Selon nos informations, Juliette Gréco possédait de somptueux bijoux offerts à l'époque par Darryl Zanuck et, afin de continuer à avoir une vie confortable ces dernières années, elle vendait suivant ses besoins les plus belles pièces. Depuis le décès de la chanteuse, sa propriété de Ramatuelle a également été vendue par sa seule héritière et ayant droit, son unique petite-fille.