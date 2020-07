Juliette Gréco révèle la mort de sa fille Laurence, plusieurs années après

Juliette Gréco a semé ses souvenirs et ses secrets pour Télérama, depuis son petit paradis de Ramatuelle, où elle jouit d'une parfaite tranquillité. Et il est un secret en particulier que la chanteuse de 93 ans avait très bien gardé et qui remonte à plusieurs années : la mort de sa fille Laurence.

C'est au détour de cet entretien que l'on apprend que Laurence-Marie Lemaire, née de l'amour de Juliette Gréco pour l'acteur Philippe Lemaire (décédé en mars 2004), n'est plus de ce monde. Laurence, "scripte de cinéma", comme le précise Télérama dans son numéro du 18 au 24 juillet 2020, a été emportée par un cancer en 2016, à l'âge de 62 ans. L'année 2016 n'a donc pas seulement été faite de lourds problèmes de santé pour Juliette Gréco, mais aussi d'une terrible épreuve, celle de perdre sa fille unique. "L'enfant a disparu, alors que Juliette, la mère, n'en avait toujours pas fini avec ses désirs de gamine têtue", écrit Télérama.

En mars 2016, Juliette Gréco a été lâchée par son corps, victime d'un AVC. Après avoir perdu la parole et avoir subi une intervention, la chanteuse iconique avait fini par retrouver sa voix. "Elle a bien récupéré, elle va mieux, elle a recouvré toutes ses facultés physiques et intellectuelles", avait fait savoir, à l'époque, l'entourage de l'interprète de Déshabillez-moi, pour contrer toutes les rumeurs qui disaient qu'elle avait été placée dans le coma.

Juliette Gréco a été confrontée à la mort à plusieurs reprises dans sa vie. Ses trois époux sont décédés. Philippe Lemaire, Michel Piccoli , à qui elle a été mariée dix ans, de 1966 à 1976 et qui s'est éteint le 12 mai dernier, et enfin Gérard Jouannest,à qui elle a été mariée jusqu'à sa mort en 2018.