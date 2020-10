Obsèques de Juliette Greco : Sa petite-fille effondrée, Catherine Ceylac la soutient

Bouleversée, Julie-Amour Rossini est apparue en larmes à la sortie de l'église Saint-Germain-des-Prés où était organisée la cérémonie religieuse en hommage à sa grand-mère Juliette Greco. Décédée le 23 septembre 2020 à 93 ans dans sa maison de Ramatuelle, l'artiste a laissé un vide immense dans le coeur de sa petite-fille adorée. Ne pouvant plus contenir ses sanglots sur le parvis de l'église, Julie-Amour a trouvé du réconfort dans les bras de Catherine Ceylac. Voyant la peine et la douleur de la fille de Laurence-Marie Lemaire, l'animatrice s'est empressée d'aller l'enlacer et de lui glisser quelques mots de soutien. Seule depuis la mort de sa mère (décédée en 2016 d'un cancer), l'artiste de 46 ans a entièrement organisé les funérailles de sa grand-mère. La soeur de Juliette Greco, Charlotte Aillaud, est également apparue très émue lors de cet hommage. Suite à cette cérémonie d'adieu, l'interprète du titre La javanaise a été inhumée "dans la plus stricte intimité".

Interviewée en 2013 par Ouest France, Julie-Amour avait confié avec beaucoup d'admiration : "Avec ma mère et ma grand-mère, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, deux bonnes fées incroyables !" Deux fées désormais au ciel mais qui veilleront, à coup sûr, sur leur précieuse protégée.

De nombreuses célébrités étaient également venues rendre un dernier hommage à cet artiste incontournable de la musique française. François Hollande et Julie Gayet, Brigitte Macron, Zazie, Pascal Nègre, Anna Mouglalis et son compagnon ou encore Francis Lalanne.