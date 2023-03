Obsèques de Marion Game : Ses deux petits-fils, Aurélien et Arthur, soudés pour les adieux

Le 23 mars 2023, le monde de la télé et du théâtre perdait l'une de ses figures : Marion Game. L'actrice, notamment connue pour avoir incarné Huguette dans Scènes de ménages (M6), est morte de vieillesse à l'âge de 84 ans depuis son domicile en région parisienne. C'est sa fille, elle même comédienne, Virginie Ledieu (fruit de son ancienne union avec Philippe Ledieu), qui avait partagé la triste nouvelle auprès de l'AFP. Et ce vendredi 31 mars, une semaine après sa disparition, l'entourage de Marion Game s'est réuni pour lui rendre un ultime hommage.

La cérémonie funéraire s'est en effet déroulée à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes, avant l'inhumation prévue en toute intimité l'après-midi. Et naturellement, la famille de Marion Game a fait le déplacement. C'est notamment sa fille aînée Virginie Ledieu qui a été aperçue, bouleversée et pas loin de s'effondrer lorsqu'elle est arrivée sur le parvis de l'église. Cette dernière était heureusement soutenue par ses proches, dont son mari, sans oublier par ses enfants Aurélien (29 ans) et Arthur (25 ans).

Les petits-fils de Marion Game, d'une même blondeur que leur maman Virginie, sont arrivés en même temps aux obsèques. Les visages quelques peu fermés, les deux frères se sont néanmoins dévoilés soudés au milieu de la foule, s'offrant quelques accolades pour se soutenir mutuellement. (Voir notre diaporama).

La famille Scènes de ménages unie dans la douleur

En outre, ce sont de nombreuses personnalités qui se sont rendues à l'église pour dire au revoir à Marion Game, et plus particulièrement Gérard Hernandez. L'acteur ne pouvait manquer ce rendez-vous, lui qui était son mari de fiction dans Scènes de ménages depuis 2009. Les interprètes de Raymond et Huguette étaient alors forcément devenus très proches. Gérard Hernandez (90 ans), visiblement très affecté et l'air abattu, est venu accompagné de Nicolas de Tavernost, directeur général de M6, et d'un attaché de presse de la chaîne. D'autres figures de Scènes de ménages ont par ailleurs répondu présentes à l'événement, à savoir Amélie Etasse, Grégoire Bonnet ou encore Anne-Elisabeth Blateau et Frédéric Bouraly.