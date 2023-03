Marion Game : Sa fille Virginie Ledieu, en larmes et soutenue par son mari aux obsèques, elle s'effondre

On l'imaginait incarner le personnage d'Huguette de Scènes de ménages pendant encore très longtemps mais le destin en a décidé autrement. Le jeudi 23 mars dernier, Marion Game est morte à l'âge de 84 ans. La vieillesse a emporté la comédienne, partie "rejoindre les étoiles" comme l'avait annoncé sa fille Virginie Ledieu, à qui elle avait transmis le virus de la comédie. Cette dernière l'a elle-même donnée à ses deux garçons, Arthur et Aurélien, nés de sa relation avec Patrick Raynal. Mère et fils étaient présents pour accompagner Marion Game dans son ultime voyage, non loin de Mathieu et Romain, les deux autres enfants de la star disparue.

C'est non sans émotion que la famille est arrivée sur le parvis de l'église Saint-Roch ce vendredi 31 mars. Le rendez-vous était donné dès 10h30 pour saluer la mémoire de celle qui a fait rire tant de téléspectateurs français grâce au couple fictif de retraités chamailleurs et taquins qu'elle formait à l'écran avec Gérard Hernandez. Le comédien s'est abstenu de toute réaction publique en apprenant la mort de sa partenaire, contrairement à Frédéric Bouraly qui a fini par sortir du silence, mais son émotion était palpable en cette journée bien triste, à l'image de tout son clan.

Si Arthur a tenté de masquer son émotion en portant des lunettes fumées, son frère Aurélien n'a rien caché de ses sentiments. C'est le visage nu, fatigué et marqué par la perte de sa grand-mère qu'il est arrivé sur les lieux en compagnie de leur maman et de leur père Patrick Raynal, deux de leurs meilleurs soutiens. Forte et solide jusqu'à présent, Virginie Ledieu a fini par relâcher la pression et a craqué. La comédienne de 62 ans, vue dans Plus belle la vie notamment, a laissé jaillir son émotion et s'est effondrée dans les bras d'un proche.

Une grand-mère distante mais aimante

Marion Game n'a jamais caché qu'elle avait souvent fait passer sa carrière avant sa famille. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des liens forts avec ses enfants et ses petits-enfants en dépit du manque de réunions de famille. Aurélien et Arthur, ses petits-fils, en témoignaient il y a quelques années sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, indiquant qu'avoir une grand-mère connue n'était pas toujours agréable : "C'est toujours compliqué quand toute sa famille a réussi dans ce milieu-là, on se sent tout le temps observé et forcément quand on a une grand-mère si médiatisée, c'est compliqué d'avoir des moments avec elle, on la voit peu." L'amour, malgré la distance, était bel et bien là. Il le sera toujours.