Obsèques de Marion Game : Gérard Hernandez complètement abattu pour cet ultime hommage

Le 23 mars 2023, les fans de Marion Game apprenaient une bien triste nouvelle. L'actrice, notamment connue pour avoir incarné Huguette dans Scènes de ménages (M6) est morte à l'âge de 84 ans. C'est sa fille, elle même comédienne, Virginie Ledieu (fruit de son ancienne union avec Philippe Ledieu), qui avait annoncé sa disparition. Elle s'est éteinte à son domicile de Clamart, en région parisienne. Ce vendredi 31 mars, ses proches lui ont rendu un ultime hommage.

C'est en effet aujourd'hui que se déroulaient les obsèques de Marion Game. La cérémonie funéraire s'est déroulée à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes. Pour l'occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement. Gérard Hernandez a bien entendu répondu présent. Depuis 2009, il incarnait son mari de fiction Raymond dans Scènes de ménages. Des liens forts se sont donc noués entre les deux acteurs qui formaient l'un des couples favoris du public.

C'est escorté par Nicolas de Tavernost, directeur général de M6, et d'un attaché de presse de la chaîne que Gérard Hernandez a fait son arrivée. Béret sur la tête, doudoune sombre et écharpe blanche, c'est la mine forcément abattue qu'il s'est avancé pour rejoindre l'église.

Une belle histoire d'amitié

C'est sur le plateau d'un doublage que Gérard Hernandez et Marion Game s'étaient rencontrés. "C'était il y a très longtemps (...) Je l'ai connue sur un plateau de doublage, on doublait des dessins animés [Lucky Luke en 1983, NDLR], elle débutait, elle était très... comment dire... Elle était très attirante dirons-nous ! Elle était pétillante, c'était une jolie jeune fille, une très jolie fille. Elle l'est toujours mais maintenant c'est une jolie femme", confiait l'acteur de 90 ans à Télé Star en 2018. Mais tous deux n'auraient pas pu former un couple. Auprès de Télé Poche, en 2016, la défunte actrice assurait : "On s'est connus trop tard ! Je suis quelqu'un qui a papillonné à droite et à gauche, beaucoup visité les sentiments, alors que Gérard est éperdument amoureux de son épouse (...). On n'aime pas les mêmes trucs, c'est ça le problème (...). Qu'est-ce que j'irais l'emmerder pour boire le thé alors qu'on se voit le reste du temps devant les caméras ?!" Des propos confirmés par son partenaire. A défaut d'être des amants, ils ont donc été de très bons amis toutes ces années.