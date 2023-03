Mort de Marion Game (Scènes de ménages) : toute l'équipe sous "le choc", premiers mots d'une autre star de la série

Marion Game n'est plus. La nouvelle est tombée la semaine dernière. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", avait annoncé sa fille Virginie Ledieu à l'AFP. La révélation de sa disparition a déclenché une vague d'hommages sur la Toile. Ceux de ses petits-fils Arthur et Aurélien notamment mais également certains acteurs qu'elle a côtoyés au cours de sa carrière. Loup-Denis Elion, ancien poussin de Scènes de ménages, lui avait adressé un tendre message sur les réseaux sociaux à l'image de Fabienne Carat à qui elle avait donné la réplique dans Plus belle la vie.

Mais silence radio du côté de toute l'équipe de Scènes de ménages. Pudeur, tristesse ? Difficile d'expliquer qu'aucun des comédiens et membres du tournage n'aient pris la parole. Mais près d'un mois après la mort de Marion Game, le silence est enfin brisé. Frédéric Bouraly, interprète du personnage de José, mari de Liliane (que campe Valérie Karsenti), s'est exprimé pour la première fois auprès de Gala.

L'acteur de 62 ans a donné la raison pour laquelle il n'a pas pris la peine de réagir plus tôt. "Il y a la pudeur qui joue, enfin en ce qui me concerne en tout cas, donc je n'avais pas trop envie de m'étendre. J'étais sur la réserve" a-t-il fait savoir. Il faut dire que comme sa partenaire de jeu et tous les autres, il est encore sous le choc de l'annonce et peine à réaliser : "Nous tous, on a été très choqués quand on a appris la nouvelle. On tournait en plus ce jour-là avec Valérie. Le meilleur hommage, c'est de continuer à travailler et à faire rire, mais c'était difficile. On y est arrivés, mais c'était difficile. (...) C'est un choc pour [eux], parce qu'[ils] n'arrive[nt] pas encore vraiment à réaliser, comme elle passe tous les soirs à l'écran. C'est difficile pour nous de réaliser qu'elle est partie. Ce n'est pas facile."

La famille Scènes de ménages présente aux obsèques

Après plusieurs jours d'attente, la date et le lieu des obsèques sont enfin connus. C'est ce vendredi 31 mars dès 10h30 en l'église Saint-Roch au coeur de Paris que l'ultime adieu des proches et des fans se déroulera. Un rendez-vous que les partenaires de Marion Game dans Scènes de ménages ne manqueront pas d'honorer. "Vendredi, on sera tous évidemment à l'enterrement de Marion Game", a fait savoir Frédéric Bouraly. Nul doute que les regards seront rivés sur Gérard Hernandez, celui qui depuis plus de dix ans interprétait son mari dans la série.