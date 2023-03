Obsèques de Marion Game : Frédéric Bouraly, Anne-Elisabeth Blateau... la famille Scènes de ménages unie dans la douleur

Depuis le 23 mars 2023, la famille Scènes de ménages est en deuil. Ce jour-là, ils ont appris que Marion Game - qui incarnait Huguette depuis 2009 dans la série de M6 - était morte à l'âge de 84 ans. Une terrible nouvelle annoncée par sa fille, la comédienne Virginie Ledieu (fruit de son ancienne union avec Philippe Ledieu). L'actrice s'est éteinte à son domicile de Clamart, en région parisienne. Et ce vendredi 31 mars, ses proches se sont tous réunis pour une triste occasion, celle de ses obsèques. Ses anciens collègues de la fiction courte de la sixième chaîne étaient présents.

A l'occasion d'une interview accordée à Gala quelques jours après sa mort, Frédéric Bouraly (José dans Scènes de ménages) avait confié qu'ils seraient "tous à l'enterrement" de Marion Game. Et ils ont en effet fait le déplacement pour rendre un ultime hommage à la talentueuse actrice. La cérémonie funéraire s'est déroulée à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes. Amélie Etasse (qui joue Camille) a fait son arrivée et n'a pas manqué de saluer les proches de la regrettée comédienne. Anne-Elisabeth Blateau (Emma) et Frédéric Bouraly ont également tenu à être là, au côté de la famille.

Au cours de l'interview pour Gala, Frédéric Bouraly avait également partagé sa peine, mais aussi celle de toute l'équipe de Scènes de ménages. "Nous tous, on a été très choqués quand on a appris la nouvelle. On tournait en plus ce jour-là avec Valérie. Le meilleur hommage, c'est de continuer à travailler et à faire rire, mais c'était difficile. On y est arrivés, mais c'était difficile. (...) C'est un choc pour [eux], parce qu'[ils] n'arrive[nt] pas encore vraiment à réaliser, comme elle passe tous les soirs à l'écran. C'est difficile pour nous de réaliser qu'elle est partie. Ce n'est pas facile", déclarait-il.

Le 28 mars, M6 avait rendu hommage à Marion Game en diffusant une soirée consacrée aux sketchs d'Huguette et Raymond. L'un des couples favori du public. Sur Twitter, les téléspectateurs n'avaient pas caché leur peine après avoir appris la mort de Marion Game.